Ratene faller videre

Tirsdag stiger capesizeratene 4,8 prosent til 24.900 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 0,7 prosent til 14.700 dollar, mens ultramaxratene stiger 0,1 prosent til 16.100 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene dermed gått ned 13,5 prosent mens de er opp 62,1 prosent i løpet av den siste måneden.

Ratene har holdt seg godt

Clarksons understreker at capesizeratene holdt seg sterke gjennom sommeren, og nådde en topp på 31.756 dollar pr. dag i slutten av juli før de begynte å falle.

«Regntiden i Guinea er i gang, noe som reduserer bauxittvolumene til det sesongmessige bunnpunktet. Likevel er de ukentlige forsendelsene høyere enn i fjor, og totale forsendelser er fortsatt opp 36 prosent sammenlignet med året før. Når det gjelder jernmalm, har volumene holdt seg sterke, med en økning på 0,4 prosent år-over-år, og Brasil viser en økning på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor», skriver Clarksons i en rapport.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 0,9 prosent, 2020 Bulkers er opp 1,6 prosent mens Jinhui Shipping stiger 3,5 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 2,5 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 2,5 prosent til 1.921 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.