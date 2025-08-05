Ratene faller videre

I løpet av den siste uken har capesizeratene falt nesten 14 prosent. 

Publisert 5. aug.
Stian Jacobsen
Journalist

Tirsdag stiger capesizeratene 4,8 prosent til 24.900 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 0,7 prosent til 14.700 dollar, mens ultramaxratene stiger 0,1 prosent til 16.100 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene dermed gått ned 13,5 prosent mens de er opp 62,1 prosent i løpet av den siste måneden.

Ratene har holdt seg godt

Clarksons understreker at capesizeratene holdt seg sterke gjennom sommeren, og nådde en topp på 31.756 dollar pr. dag i slutten av juli før de begynte å falle.

«Regntiden i Guinea er i gang, noe som reduserer bauxittvolumene til det sesongmessige bunnpunktet. Likevel er de ukentlige forsendelsene høyere enn i fjor, og totale forsendelser er fortsatt opp 36 prosent sammenlignet med året før. Når det gjelder jernmalm, har volumene holdt seg sterke, med en økning på 0,4 prosent år-over-år, og Brasil viser en økning på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor», skriver Clarksons i en rapport.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 0,9 prosent, 2020 Bulkers er opp 1,6 prosent mens Jinhui Shipping stiger 3,5 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 2,5 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 2,5 prosent til 1.921 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.