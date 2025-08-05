Trump klargjør nye sanksjoner mot Russlands skyggeflåte

Donald Trump har mistet tålmodigheten med Vladimir Putin. USAs president har gitt Russlands president frem til fredag med å stanse krigføringen i Ukraina, eller bli ilagt kraftige straffetollsatser.

Nå skriver Financial Times at Trump vil innføre omfattende sanksjoner på Russlands såkalte skyggeflåte. Flåten med gamle og uforsikrede tankskip har vært en kritisk innsatsfaktor for Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina.

Forgjengeren Joe Biden innførte omfattende sanksjoner på skyggeflåten som en av sine siste ordre i januar 2025. Trump har så langt vært avventende med dette, og har forsøkt diplomati og samtaler med Putin for å stanse krigføringen. Dette har han nå gått bort fra.

Sanksjoner på skipene er av flere i Washington sett på som et enkelt og effektivt tiltak for å redusere effektiviteten i den russiske krigsmaskinen. Så langt har USA, Storbritannia og EU sanksjonert mer enn 415 tankskip mistenkt for å være en del av skyggeflåten.

På New York-børsen stiger tankrederier på nyheten. Frontline er opp 6,3 prosent, mens Okeanis Eco Tankers stiger 4,9 prosent og DHT er opp 3,2 prosent.

Usannsynlig med fred

Det er usannsynlig at president Putin vil bøye seg for et sanksjonsultimatum som utløper denne fredagen fra Trump. Målet om å erobre fire regioner i Ukraina i sin helhet vil opprettholdes, uttalte kilder nær Kreml til Reuters tirsdag.

Putins besluttsomhet om å fortsette er drevet av hans tro på at Russland vinner og av skepsis til at enda flere amerikanske sanksjoner vil ha stor innvirkning etter påfølgende bølger av sanksjoner i løpet av tre og et halvt år med krig, ifølge tre kilder som er kjent med diskusjonene i Kreml.

Den russiske lederen ønsker ikke å gjøre Trump sint, og han innser at han kanskje avviser en sjanse til å forbedre forholdet til Washington og Vesten, men hans krigsmål har forrang, sa to av kildene.

Truer India

Fredag innførte Trump 25 prosent toll mot India og sa at landet ville få ytterligere, men uspesifiserte, avgifter dersom det fortsetter å importere russisk råolje. Indias første reaksjon har vært å stå fast, ifølge Arctic Securities.

«Vi mener Trumps frustrasjon med Putin er så dyp at han er villig til å risikere en full handelskrig med India inntil han ser nok reaksjon til å kunne hevde en seier. Med indiske raffinerier allerede under press fra EUs siste sanksjonspakke, som forbyr produktimport basert på russisk råolje, forventer vi en viss reaksjon. Raffineriene i India skal allerede være aktive i markedet for å finne alternative forsyninger – trolig årsaken til at råolje fra Midtøsten nå handles til en sjelden premie på 2–3 dollar over Brent,» skriver meglerhuset.