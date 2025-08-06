Ratene stiger seks prosent

Onsdag stiger capesizeratene 6,0 prosent til 26.400 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 0,5 prosent til 14.600 dollar, mens ultramaxratene stiger 0,7 prosent til 16.200 dollar.

I løpet av den siste uken er dermed capesizeratene uendret, mens de er opp 71,9 prosent i løpet av den siste måneden.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean og 2020 Bulkers 1,2 prosent mens Jinhui Shipping er opp 3,2 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 3,8 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 3,8 prosent til 1.994 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.