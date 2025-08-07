Oppgraderer shippingaksje: Tror ratene har passert bunnen

Arctic Securities oppgraderer LNG-rederiet Cool Company fra selg til hold, og hever kursmålet fra 47 til 77 kroner, ifølge en analyse onsdag kveld.

Aksjen stengte på 77 kroner onsdag.

Meglerhuset påpeker at ratene for ettårige TFDE-kontrakter har doblet seg siden bunnen i mars til 30.000 dollar pr. dag, men at dette fortsatt er godt under selskapets estimerte breakeven på midt-50.000 dollar.

– Det virker som terminkontraktsratene nådde bunnen tidligere i år, og at aksjemarkedet nå er mer opptatt av å finne lyspunkter enn å henge seg opp i det svake ratenivået. Med dette som bakteppe oppgraderer vi til hold og setter kursmålet til 77 kroner pr. aksje, i tråd med dagens nivå, skriver analytiker Kristoffer Barth Skeie.

Flåteveksten i segmentet ventes å være 13,1 prosent i 2025 og 12,4 prosent i 2026, noe som fortsatt legger press på ratene, påpeker Arctic.

– Dette gjør det utfordrende å nå markedsbalanse, selv om det er noen tegn til bedring, heter det videre.

Tror ikke på utbytte

Cool Company legger frem tall for andre kvartal 28. august, og Arctic estimerer en omsetning på 81,9 millioner dollar, et justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 54,1 millioner dollar og et justert resultat pr. aksje på 0,22 dollar – i tråd med konsensus.

Meglerhuset tror ikke på utbytte, men forventer at selskapet fortsetter med aksjetilbakekjøp.

Analytikeren opprettholder estimatene for fremtidige rater, og venter en justert ebitda på 187,6 millioner dollar i 2026 og 158,7 millioner dollar i 2027.