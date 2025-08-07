Containerrederiet Maersk fikk en ebitda på 2,3 milliarder dollar i andre kvartal, opp fra 2,1 milliarder dollar samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag. På forhånd var det ventet en ebitda på 2,0 milliarder dollar.

Gitt den robuste markedsetterspørselen utenfor Nord-Amerika hever Maersk guidingen og venter nå at den globale veksten i containermarkedet vil bli på mellom 2 og 4 prosent, mens det tidligere var ventet minus 1 til 4 prosent. Forstyrrelsene i Rødehavet forventes fortsatt å vare ut året.

Maersk (Mill. dollar) 2.kv /25 2.kv /24 Driftsinntekter 13.130 12.771 Ebitda 2.298 2.144 Driftsresultat 845 963 Resultat før skatt 734 976



Ebitda ventes nå å bli 8,0-9,5 milliarder dollar i 2025, fra tidligere 6,0-9,0 milliarder dollar. Driftsresultatet ventes å bli 2,0-3,5 milliarder dollar, mot tidligere 0-3,0 milliarder dollar.

Sterkt første halvår

– Vi har hatt et sterkt første halvår, drevet av våre operasjonelle forbedringsplaner og den vellykkede lanseringen av Gemini-samarbeidet. På tross av markedsvolatilitet og historisk usikkerhet i global handel, forblir etterspørselen robust, og vi har fortsatt å reagere raskt og fleksibelt, kommenterer konsernsjef Vincent Clerc.

– Etter hvert som kundene våre navigerer i disse komplekse utfordringene, er vi fortsatt forpliktet til å hjelpe dem med å bygge sterkere og mer tilpasningsdyktige forsyningskjeder – og sørge for at de er klare til ikke bare å tåle forstyrrelser, men å vokse gjennom dem, fortsetter Clerc.