– Regjeringen ser alvorlig på utfordringene knyttet til skyggeflåten. Denne typen trafikk utgjør en økt risiko for både miljøet og sikkerheten til havs, samtidig som den bidrar til å finansiere Russlands ulovlige krigføring, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Utenlandsregistrerte oljetankskip i norsk økonomisk sone skal nå kalles opp for å frivillig oppgi informasjon om sin forsikring.

Kystverket skal stå for oppkallingen, mens Sjøfartsdirektoratet skal kontrollere informasjonen. Praksisen innføres 11. august, i første omgang for seks måneder.

Flere land, blant annet Danmark, Finland og Sverige har innført lignende praksis.

Begrepet skyggeflåten brukes om en rekke tankskip som brukes av Russland for å omgå internasjonale sanksjoner. Skipene er som regel ikke regulert eller forsikret av ordinære vestlige selskaper.