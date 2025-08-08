Berget plussen – knuser markedet

Ebitda-resultatet i tremånedersperioden april–juni endte på 20,9 millioner dollar, etter at flåten på 12 newcastlemax-ere hadde seilt inn en timecharterrate på gjennomsnittlig 28.400 dollar dagen. Rederiet betaler et samlet utbytte på 10,5 cent for kvartalet, sammenlignet med 5 cent i 1. kvartal.

Himalaya-sjefen Lars-Christian Svensen viser til at Baltics capesize-indeks var på 18.500 dollar, mens rederiets store malmskip gjorde det betydelig bedre:

– Det illustrerer det store potensialet i den moderne flåten og god kommersiell tilnærming til markedet, hvor vi outperformer markedet med cirka 10.000 dollar pr. dag i 2. kvartal, sier han.

På vei inn i høysesongen

Fire av skipene er konvertert fra indeksrater til faste rater for perioden 1. august–31. september, til en snittrate på 35.300 dollar per dag. I juni hadde Himalaya Shipping en snittinntjening på hele flåten på 32.700 dollar dagen, og annonserer nå et utbytte på 4 cent bare for juni.

– Det har vært et forrykende år for tonnmil-intensive ruter i capesize- og newcastlemax-segmentet, spesielt fra Guinea til Kina med bauxitt, som er opp cirka 27 prosent år for år. Brasil til Kina har også vært solid, med en økning på 4 prosent år for år, sier Svensen.

Himalaya Shipping er nå på vei inn i høysesongen for capesizere og newcastlemax-ere.

– Med mange og nye tonnmil-intensive ruter kan det bli et forrykende marked i andre halvdel av 2025, sier Lars-Christian Svensen.

Himalaya Shipping (Mill. dollar) 2. kv/25 2. kv/24 Driftsinntekter 29,2 31,2 Driftsresultat 13,6 17,5 Resultat 1,1 6,9



