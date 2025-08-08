TradeWinds beskriver et svært trangt LPG-marked, med VLGC rater på det høyeste på over ett år. Torsdag sto VLGC ratene i 73.725 dollar pr. dag, opp 544 dollar på torsdag, ifølge ABG Sundal Collier.

Samtidig melder befraktere om knapphet på ledige skip, spesielt i Atlanterhavet.

– Det er kun syv skip tilgjengelig i vesten for den siste delen av september, noe som understreker hvor stramt markedet er for øyeblikket, sier Fearnleys analytikere Fredrik Dybwad og Nils Thommesen til TradeWinds.

Les også Rally i BW LPG BW LPG har gått som en kule på børsen de seneste tre månedene i et brennhett LPG-marked.

– Volumene fra Midtøsten forventes å fortsette å øke ettersom Opec-kutt avvikles og nye gassprosjekter utvikles.

– Med arbitrasjemuligheter som støtter ratene på dagens nivåer, mener vi at ratenes utvikling bør forbli stabil de kommende månedene, og vi tror VLGC-aksjer gir god risk/reward, sier analytikerne.

Tørke i Panama

Dybwad og Thommesen peker også på forsinkelser i Panamakanalen, som kan føre til at redere seiler via Kapp det gode håp hvis situasjonen fortsetter.

Panama har vært rammet av en tørke siden begynnelsen av 2023, som skyldes et uvanlig lavt nedbørsmønster. Dette medfører en lavere vannstand som igjen reduserer antall daglige passeringer i kanalen.

– Alle øyne er nå rettet mot Panama, sa BW LPG-sjef Kristian Sørensen tidligere denne uken til Finansavisen.