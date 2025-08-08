Ratene opp 90 prosent på én måned

Fredag stiger capesizeratene over fire prosent, og er med det opp mer enn 90 prosent i løpet av den siste måneden.

Publisert 8. aug.
Stian Jacobsen
Journalist

Fredag stiger capesizeratene 4,3 prosent til 27.700 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 0,4 prosent til 14.800 dollar, mens ultramaxratene stiger 1,3 prosent til 16.600 dollar.

I løpet av den siste uken er dermed capesizeratene opp 1,4 prosent, mens de har steget 90,9 prosent i løpet av den siste måneden.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 0,8 prosent, 2020 Bulkers stiger 0,5 prosent mens Jinhui Shipping er ned 0,6 prosent.

Baltic Dry-indeksen stiger 2,1 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 2,1 prosent til 2.051 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.