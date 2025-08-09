Iranske tankere i limbo

Iran har bygget opp over 30 millioner fat råolje i flytende lagring utenfor Malaysia – det høyeste på over fem år – etter skjerpede amerikanske sanksjoner, melder Oilprice.

Trump-administrasjonen har trappet opp presset mot Iran og har gått etter store deler av industrien. Iranske aktører, kinesiske raffinerier, havneoperatører og selskaper som håndterer iransk olje, har alle blitt rammet. Svartelisten teller rundt 400 tankere og 70 personer og selskaper.

Ifølge Kpler-data har iransk olje i flytende lagring økt fra 9 millioner fat i januar til 33,4 millioner fat i august. Mesteparten befinner seg i farvann ved Singapore og Malaysia, sentrale knutepunkter for såkalte ship-to-ship-operasjoner, hvor olje overføres direkte fra ett skip til et annet.

Les også Har gått som en kule: Mener tankkjempe har mer å gå på Frontline har gått som en kule på børsen i det siste. Pareto, Sparebank 1 Markets og Fearnleys tror alle at tankkjempen har mer å gå på, men Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen advarer mot kortsiktig volatilitet i aksjen.

Nyhetsbyrået melder at Kinas import av iransk olje har falt fra 2 millioner fat pr. dag i mars til 1,1 millioner i juli, og forklares i stor grad av økende frykt for amerikansk håndheving heller enn mangel på tilbud.

Rabatten øker

Iran velger å holde tankere i Sørøst-Asia både av logistiske og sikkerhetsmessige grunner. Etter krigen med Israel er det risiko knyttet til oljelagring ved iranske kystområder. Samtidig gir Asia-plasseringen nær tilgang til Kina dersom importen tar seg opp igjen.

Les også Ser oppside på 45 prosent: – Ekstremt god risk/reward nå – Det er en ekstremt god risk/reward i tankaksjer akkurat nå, sier DNB Carnegie-analytiker Jørgen Lian. Samtidig meldes det om «spinnvill inntjening» for LPG-skipene.

Malaysia står imidlertid i en diplomatisk tvist. Landet har tidligere grepet inn mot ulovlige oljeoverføringer, men har begrenset jurisdiksjon utenfor egne territorialfarvann og forsøker å balansere forholdet til både USA og Kina.

Rabatten på iransk olje har vokst fra 0,80 dollar lavere enn Brent-prisen i mars til opptil 4 dollar i juli, noe som kan gjøre den stadig vanskeligere å ignorere for kinesiske kjøpere, melder Oilprice.