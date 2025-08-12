I andre kvartal seilte rederiet inn 1,35 milliarder dollar, sammenlignet med 1,30 milliarder i første kvartal. Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 472 millioner dollar, og resultatet før skatt endte på 403 millioner dollar for kvartalet – sammenlignet med henholdsvis 462 og 246 millioner dollar i første kvartal.

– Vi ser at den sterke etterspørselen, spesielt innen shipping, fortsetter inn i tredje kvartal, og opprettholder våre økonomiske utsikter for året. Vi forventer at justert EBITDA for 2025 vil være på linje med 2024, sier Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen.



Kraftig kursoppgang

Stor usikkerhet i bilfraktmarkedet, med utfordringer som økt nybyggsaktivitet, handelskonflikter og økende havneavgifter i USA, var hovedårsaken til at Wallenius Wilhelmsen-aksjen falt med rundt 15 prosent i løpet av de to seneste ukene i mars. Siden den gang har aksjen tikket jevnt og trutt oppover og aksjen er opp hele 39 prosent i løpet av de seneste fire månedene.

Som tidligere annonsert har Wallenius Wilhelmsen til hensikt å utbetale utbytte i den øvre delen av sin «pay-as-you-go-policy». For første halvår 2025 vil Wallenius Wilhelmsen utbetale et utbytte på 1,10 dollar pr. aksje, tilsvarende 50 prosent av det underliggende nettoresultatet og provenyet fra MIRRAT-salget.

– Utbytteutbetalingen er et bevis på den sterke driftsytelsen og det solide provenyet fra MIRRAT-salget», sier Lasse Kristoffersen.

