I andre kvartal 2025 satt bilskipsrederiet igjen med et overskudd på bunnlinjen på 403 millioner dollar.

– Tallene er solide og var ganske spot on på våre forventninger, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen.

Ifølge finansdirektør Bjørnar Bukholm i Wallenius Wilhelmsen var det først og fremst solide volumer og gode rater innenfor shippingsegmentet som dro resultatet i været, mens resultatene fra terminal- og logistikkvirksomheten var mer på det jevne.

– Markedet fortsetter å vise styrke også inn i tredje kvartal og vi har sett gode volumer ut fra Asia og da spesielt fra Kina. Ennå har vi ikke sett de store effektene av de nye tollsatsene, men det er selvfølgelig langt bedre med 15 prosent toll enn 25 prosent – 15 prosent toll tror vi at denne industrien skal klare å håndtere, sier Bukholm.

Eirik Haavaldsen beskriver kontantstrømmen til Wallenius Wilhelmsen i andre kvartal som fantastisk, og han er meget positiv til at rederiet betaler ut mer utbytte enn markedet hadde ventet.

– Det er definitivt positivt at de betaler ut hele gevinsten fra salget av Australia-terminalen til aksjonærene, og det bør markedet sette pris på i dag. Samtidig opprettholder de guiding, og sånn sett er det liten grunn til å gjøre de helt store estimatendringene.

Venter knallresultater

Wallenius Wilhelmsen-aksjen har steget med nærmere 40 prosent i løpet av de seneste fire månedene til 96 kroner. Pareto har et kursmål på 113 kroner på aksjen. Haavaldsen mener at prisingen var merkelig for fire måneder siden, men at aksjekursen nå begynner å komme mer i sync.

– Markedet fortsetter å være veldig sterkt, og med en stor kontraktsbacklog og ledende posisjon kommer Wallenius Wilhelmsen til å tjene fryktelig mye penger også neste år og året etter. Det er fortsatt en heftig nybyggingsordrebok innenfor bilshipping, men igjen er det noen markedskarakteristikker her – linjefart med en håndfull store operatører – som gjør at det blir noe mindre «boom and bust» enn det er for tradisjonell råvareshipping, sier Eirik Haavaldsen.

USERIØST LAVT: – På bunnen i april ble Wallenius Wilhelmsen-aksjen handlet til en P/E på 2-tallet og det var jo useriøst lavt, sier Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie. Foto: Iván Kverme

Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie mener at kursoppgangen i stor grad er knyttet til lettelser blant aksjeinvestorene etter bedre nyheter knyttet til tollsatser enn ventet, samtidig som eksportvolumene ut fra Kina fortsetter å vokse overraskende mye.

– På bunnen i april ble aksjen handlet til en P/E på 2-tallet og det var jo useriøst lavt. Vi tror fortsatt at det er mer å gå på og har et kursmål på aksjen på 107 kroner, sier Barth Skeie.