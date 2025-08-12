Tirsdag faller capesizeratene 1,7 prosent til 27.000 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene faller 1,2 prosent til 14.500 dollar, mens ultramaxratene stiger 0,3 prosent til 16.700 dollar.

I løpet av den siste uken er dermed capesizeratene opp 8,5 prosent, mens de har steget 55,0 prosent i løpet av den siste måneden.

«Caperatene har startet uken svakt, med en ny nedgang i dag», skriver Clarksons i en rapport.

Mange dokkinger

«I tillegg til relativt høye fraktvolumer, har et annet bidrag til det sterke markedet vært et høyere antall dokkinger enn vanlig. Ifølge data fra Clarksons Research var antall fullførte dokkinger i andre kvartal for bulkskip over 100.000 dwt omtrent 156, noe som er det høyeste antallet på mange år og 44 flere enn samme kvartal i 2024», understreker Clarksons.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 1,4 prosent, 2020 Bulkers stiger 0,2 prosent mens Jinhui Shipping er ned 2,8 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 1,0 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 1,0 prosent til 2.017 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.