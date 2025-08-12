Okeanis Eco Tankers la sent tirsdag kveld frem resultatet for andre kvartal. Det var ingen overraskelse at tallene ble svakere enn samme periode i fjor.

Omsetningen endte på 93,9 millioner dollar, ned fra 112 millioner. Overskuddet ble 26,9 millioner dollar, ned fra 39,6 millioner. Det tilsier en inntjening pr. aksje på 0,84 dollar, ned fra 1,23 dollar.

Utbyttet for kvartalet er fastsatt til 0,70 dollar.

Driftskostnadene økte til 11,5 millioner dollar, opp fra 10,8 millioner. Kontantbeholdningen krympet samtidig fra 98,1 millioner dollar til 65,3 millioner.

Opptur i år

Den uvanlige trenden der de mindre skipene tjener mer enn de større fortsatte inn i andre kvartal. Det greske rederiet seilte inn 49.800 dollar pr. dag på sine åtte VLCC-er, mens inntjeningen for de seks suezmaxene lå på 51.400 pr. dag.

For tredje kvartal, det sesongmessig svakeste i tankbransjen, har rederiet booket 77 prosent av VLCC-spotdagene og 61 prosent av suezmax-dagene til rater på henholdsvis 44.200 og 34.200 dollar pr. dag.

Aksjen er opp 10,8 prosent hittil i år, og har steget med 30,6 prosent fra bunnen i april. Det er likevel ned 15 prosent fra samme tid året før.

Aksjen, som er notert i Oslo og New York, steg 2,6 prosent i etterhandelen i USA tirsdag kveld, dog på svært marginalt volum. I Oslo steg den greske tankaksjen 3 kroner onsdag formiddag.