2020 Bulkers knuste markedet

Bulkrederiet dro inn inntekter på 14,7 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med 9,5 millioner dollar i første kvartal og 38,9 millioner dollar i samme periode i fjor. Inntektene i andre kvartal i fjor inkluderer en salgsgevinst på 20,1 millioner dollar.

Brutto TC-inntjening kom inn på 29.700 dollar, mot 19.000 dollar i første kvartal. Baltic Capesize-indeksen endte på 18.600 dollar pr. dag i andre kvartal.

Resultatet på bunnlinjen endte på 5,8 millioner dollar, sammenlignet med et overskudd på 0,2 millioner dollar i første kvartal.

– Den moderne flåten og en god kommersiell tilnærming til markedet er grunnlaget for det gode resultatet, hvor vi «outperformet» markedet med over 11.000 dollar pr. dag i andre kvartal, sier adm. direktør Lars-Christian Svensen i 2020 Bulkers.

2020 Bulkers konverterte to av skipene fra indeksrater til faste rater for perioden 1. august til 31. desember 2025, til en snittrate på 33.700 dollar pr. dag.

– I juli hadde vi en snittinntjening på hele flåten på 31.700 dollar dagen, og vi annonserer et utbytte på 15 cent for juli, sier Svensen.

Lite påvirket av tariffer

Han påpeker at 2025 så langt har vært et godt år for tonnmil-intensive ruter i capesize- og newcastlemax-segmentet, spesielt fra Guinea til Kina med bauxitt, som er opp cirka 27 prosent år for år. Brasil til Kina har også vært solid med en økning på 4 prosent år for år.

– Når det kommer til USA og tariffer, er det interessante tider. Som et rent newcastlemax-rederi er vi ikke direkte affektert av hverken toller eller tariffer, da eksport fra USA på disse størrelsene er under 1 prosent av den totale verdenshandelen på newcastlemax, og importen er null prosent, sier Lars-Christian Svensen.

HØR DIREKTE: Audiocast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00

Saken oppdateres