Den maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen Holding presenterte et sterkt resultat for andre kvartal etter børsens stengetid onsdag. Det løftet resultatet pr. aksje til 5,95 dollar, som er det høyeste i selskapets historie.

Nesten 75 prosent av resultatet før skatt stammer fra bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen og eierandelen Wilhelmsen har i den sørkoreanske logistikkjempen Hyundai Glovis.

Kjernevirksomheten i maritim service bidrar med 31 millioner dollar og forretningsområdet New Energy med 15 millioner dollar.

Mottar store utbytter

Wallenius Wilhelmsen er dessuten den viktigste bidragsyteren til kontantstrømmen i Holding med sine store utbytter.

I april mottok Holding 198 millioner dollar i utbytte fra selskapet. Og etter første halvår er det besluttet et nytt utbytte som gir nye 176 millioner dollar i Holdings kasse. I fjor var utbyttene fra Wallenius Wilhelmsen på hele 280 millioner dollar.

Mesteparten av dette forblir i Holding – utbyttet til toppselskapets egne aksjonærer vil, dersom styret benytter seg av fullmakten til å øke utbyttet fra 12 til 20 kroner, i år utgjøre knappe 900 millioner kroner.

I fjor fikk Holdings eiere utbytter som summerte seg opp til 72 millioner dollar. I tillegg ble 47 millioner dollar brukt til å kjøpe tilbake egne aksjer.

– Sterkt momentum

Wilh. Wilhelmsen Holding fikk et overskudd på 257 millioner dollar, drøyt 2,6 milliarder kroner, i tremånedersperioden april–juni. Det er en økning fra 173 millioner dollar fra samme periode i fjor, og solid opp fra 137 millioner dollar i første kvartal.

Inntektene vokste med 5 prosent til 315 millioner dollar, samtidig som ebitda-resultatet økte med 4 prosent til 48 millioner dollar.

– God drift fra spesielt New Energy, kombinert med sterke bidrag fra Wallenius Wilhelmsen og Hyundai Glovis, ga oss et sterkt finansielt momentum i andre kvartal, sier konsernsjef Thomas Wilhelmsen.

Wilh. Wilhelmsen Holding (Mill. USD) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 315 301 Driftsresultat 28 30 Resultat før skatt 265 180 Resultat etter skatt 257 173

Inntektene fra Maritime Services-segmentet falt noe og var ned 3 prosent til 214 millioner dollar. Det var imidlertid likt med første kvartal i år. Nedgangen skyldes en endring i bokføring av inntekter i forbindelse med kjøpet av Zeaborn Ship Management i fjor.

Samtidig så New Energy-segmentet en inntektsvekst på hele 25 prosent til 100 millioner dollar drevet av økt aktivitet i logistikk- og baseselskapet NorSea.

Fortsatt usikkerhet

Overskuddet fra strategiske eierskap og investeringer steg til 211 millioner dollar. Bidragene fra Wallenius Wilhelmsen og Hyundai Glovis sto for økningen sammen med sterkere finansinntekter.

– Til tross for fortsatt usikkerhet, spesielt angående geopolitisk spenning og usikre globale handelsforhold, beholder gruppen sin evne til å støtte og utvide porteføljen og levere stabile årlige utbytter, sier Wilhelmsen.

I tidlig handel torsdag var A-aksjen marginalt ned til 496 kroner. Når B-aksjen hensyntas er børsverdien av Holding knappe 22 milliarder kroner. Hittil i år har A-aksjen steget 21 prosent.

