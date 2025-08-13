– Det har vært knalltøft, sier rederisjef Olav H. Meling om perioden etter oljeprisfallet i 2014.

Konsekvensene ble store for den delen av rederinæringen som hadde offshore serviceskip. I perioden fra 2015 til og med 2021 hadde Meling-selskapet et samlet tap på 227 millioner kroner før skatt.

O.H. Meling har i dag to supplyskip – «Siddis Sailor» og «Siddis Mariner» – som begge er beskjeftiget på faste, lange kontrakter til gode rater. Den ene båten arbeider i Brasil og den andre opererer nå i Mexicogolfen.

I tillegg driver familieselskapet tre produkt- og kjemikalietankere i 16.000-dødvekttonnsklassen etter å ha kjøpt et eldre skip fra finske Neste i våres.

NODESEISMIKK: Flerbruksskipet «Siddis Mariner» er beskjeftiget på en langtidskontrakt med et seismikkselskap. Foto: O.H. Meling

Best inntjening i supply

– I fjor var tallene våre bedre i offshore enn i tank. Det skyldes en kombinasjon av markedsforholdene og at to av tankskipene våre var ute av drift en periode på grunn av verkstedopphold i forbindelse med at de gjennomgikk 15-årsklassing, sier Meling.

Resultatene løfter den bokførte egenkapitalen til 375 millioner kroner. Samtidig ble rederiets langsiktige lånegjeld i løpet av fjoråret redusert med vel 61 millioner kroner til 310 millioner, mens omløpsmidlene økte til vel 40 millioner kroner.

To låneavtaler er forlenget for fire og tre år, henholdsvis for tank- og supplyskipene.

To av disse fartøyene seiler i en pool som administreres av svenske Furetank Chartering. Til sammen omfatter samseilingen 13–16 skip av samme type.

Ser på nye prosjekter

Om produkttankmarkedet og utsiktene der sier Meling at det så langt i år ser «tilfredsstillende» ut for tankskipene, selv om inntjeningen fortsatt ligger et godt stykke under ratene som ble oppnådd i 2023.

– Det er mange nybygg i bestilling fra Kina og det er en viss usikkerhet rundt hvordan dette kommer til å påvirke markedet de neste årene, sier han.



Den siste tilveksten til Melings tankflåte, tidligere finskeide «Suula», som er omdøpt til «Stav Power», har foreløpig vært beskjeftiget i spotmarkedet. Men det arbeides med å inngå en avtale om en lengre fraktkontrakt for skipet.

– «Suula» er bygd i 2005, men er i god teknisk stand, sier Meling.

Han åpner for nye prosjekter:

– Rederiet vil fremover fortsette med nedbetaling av gjeld, samtidig som nye prosjekter vil bli vurdert for videreutvikling av selskapet.

