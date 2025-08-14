Shippingkjempe oppjusterer guiding: –Svært imponerende

Det danske rederiet Torm fikk en justert ebitda på 129 millioner dollar i andre kvartal, av fraktinntekter på 208 millioner dollar, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag. Det i øynefallende var imidlertid ratene som er booket for tredje kvartal og en oppjustering av helårsutsiktene.

– Torm leverer et sterkt resultat for andre kvartal med fortsatt markedsledende drift, mot et bakteppe av global usikkerhet. Vi ser sterkt moment inn i andre halvår, og som et resultat hever vi vår guiding for helåret, kommenterer konsernsjef Jacob Meldgaard.

Torm (Mill. dollar) 2. kv/25 2. kv/24 Driftsinntekter 208 326 Justert ebitda 129 251 Nettoresultat 59 194



Selskapet har booket 56 prosent av inntjeningsdagene i tredje kvartal til en gjennomsnittlig rate på 30 617 dollar pr. dag.

– Bookingene for tredje kvartal er svært imponerende. Vi anslår foreløpig et resultat pr. aksje (EPS) for tredje kvartal på rundt 0,7-0,8 dollar, mot vårt anslag på 0,5 dollar pr. aksje før rapporten, skriver shippinganalytiker Eirik Haavaldsen i Pareto Securities.

Analytikeren venter at EPS-estimatet for helåret 2025 vil stige rundt 10 prosent etter de overraskende gode tallene.

Basert på inntjeningen i første halvår, samt utsiktene for resten av året, øker Torm guidingen for 2025.

Fraktinntektene ventes nå å bli i intervallet 800-950 millioner dollar, fra tidligere estimat på 700-900 millioner dollar. Ebitda ventes nå å bli 475-625 millioner dollar, fra tidligere 400-600 millioner dollar. Torm bemerker at estimatet er basert på nåværende flåtestørrelse.

I halv ti-tiden stiger Torm aksjen rundt 12 prosent på København-børsen.