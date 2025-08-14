Shippingkjempe oppjusterer guiding: –Svært imponerende

Torm-aksjen stiger kraftig på København-børsen etter tallslipp.

Publisert 14. aug.
IMPONERENDE: Aksjen stiger kraftig etter tallslipp. Foto: Torm
Nicolay Steensen
Det danske rederiet Torm fikk en justert ebitda på 129 millioner dollar i andre kvartal, av fraktinntekter på 208 millioner dollar, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag. Det i øynefallende var imidlertid ratene som er booket for tredje kvartal og en oppjustering av helårsutsiktene.

– Torm leverer et sterkt resultat for andre kvartal med fortsatt markedsledende drift, mot et bakteppe av global usikkerhet. Vi ser sterkt moment inn i andre halvår, og som et resultat hever vi vår guiding for helåret, kommenterer konsernsjef Jacob Meldgaard. 

Torm

(Mill. dollar)2. kv/252. kv/24
Driftsinntekter208326
Justert ebitda129251
Nettoresultat59194

Selskapet har booket 56 prosent av inntjeningsdagene i tredje kvartal til en gjennomsnittlig rate på 30 617 dollar pr. dag.

 – Bookingene for tredje kvartal er svært imponerende. Vi anslår foreløpig et resultat pr. aksje (EPS) for tredje kvartal på rundt 0,7-0,8 dollar, mot vårt anslag på 0,5 dollar pr. aksje før rapporten, skriver shippinganalytiker Eirik Haavaldsen i Pareto Securities.

Analytikeren venter at EPS-estimatet for helåret 2025 vil stige rundt 10 prosent etter de overraskende gode tallene. 

Basert på inntjeningen i første halvår, samt utsiktene for resten av året, øker Torm guidingen for 2025. 

Fraktinntektene ventes nå å bli i intervallet 800-950 millioner dollar, fra tidligere estimat på 700-900 millioner dollar. Ebitda ventes nå å bli 475-625 millioner dollar, fra tidligere 400-600 millioner dollar. Torm bemerker at estimatet er basert på nåværende flåtestørrelse. 

I halv ti-tiden stiger Torm aksjen rundt 12 prosent på København-børsen. 

