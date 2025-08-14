Resultatnedtur: Slår forventningene

Shippingselskapet Golar LNG, med storaksjonær og styreleder Tor Olav Trøim i front, er torsdag formiddag ute med sin andrekvartalsrapport.

Selskapet hadde driftsinntekter på 75,67 millioner dollar i andre kvartal, opp 17 prosent fra samme periode i fjor. Det var et par millioner bedre enn hva Bloomberg-konsensus ventet.

Justert EBITDA endte på 49,25 millioner dollar, også litt bedre enn ventet. Fra fjoråret er det imidlertid en nedgang på 16 prosent.

Nettoresultat var på 30,8 millioner dollar, før fradrag for ikke-kontrollerende eierandeler, mot 35,2 millioner i fjor. Resultatet ble påvirket av ikke-kontante regnskapsposter, herunder urealisert tap på oljederivater på 27 millioner dollar og 8 millioner dollar på gassderivater.

GOLAR LNG (Mill. USD) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 75,7 64,7 Justert EBITDA 49,3 58,7 Resultat før skatt 31,2 35,4 Resultat etter skatt 30,8 35,2



Store kontrakter

I løpet av andre kvartal landet Golar LNG to store kontrakter.

Både FLNG Hilli og MKII FLNG inngikk 20-årskontrakter med en estimert verdi på totalt 13,7 milliarder dollar i EBITDA-backlog.

Det ble også hentet 575 millioner dollar i konvertible obligasjoner i løpet av andre kvartal. Selskapet kjøpte tilbake aksjer verdt 103 millioner og delte ut 0,25 dollar pr. aksje i dividende.

Aksjen er opp rundt 2 prosent i tidlig førhandel i New York.

Hintet om børs-exit

Nylig kunne man lese i Finansavisen at Trøim mener selskapet er underpriset på børs.

– Vi har selvfølgelig gått gjennom ulike verdsettelsesscenarioer, men jeg tror ikke det er riktig å spekulere i det her. Det eneste jeg vil si, at den neddiskonterte verdien av de totale kontraktene er langt høyere enn aksjekursen gjenspeiler, selv uten å inkludere oppsidepotensialet fra gassprisen, sa Trøim.

– Styrets oppgave er å bygge et solid og attraktivt selskap og sørge for at aksjen gjenspeiler de underliggende verdiene. Hvis vi ikke får til det i aksjemarkedet, er vi nødt til å finne andre alternativer, het det videre.