Rød ukestart: Ratene faller

Mandag faller capesizeratene 2,5 prosent til 26.600 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 1,2 prosent til 14.600 dollar, mens ultramaxratene stiger 0,6 prosent til 17.100 dollar.

I løpet av den siste uken er dermed capesizeratene ned 3,2 prosent, mens de har steget 4,2 prosent i løpet av den siste måneden.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 1,9 prosent, 2020 Bulkers er opp 0,1 prosent mens Jinhui Shipping stiger 2,9 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 1,1 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 1,1 prosent til 2.022 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.