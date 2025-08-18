I løpet av første halvår hadde Christen Sveaas-dominerte Western Bulk Chartering inntekter på 500 millioner dollar, en nedgang på drøyt 20 prosent fra 647 millioner i første halvår i fjor.

Driftsresultatet endte på minus 4,3 millioner dollar, mot minus 1,1 millioner i samme periode i fjor.

Christen Sveaas' Kistefos er største eier i selskapet med 68,7 prosent av aksjene.

«Resultatene for første halvår ble negativt påvirket av tap på enkelte periodefartøyer som ble tatt inn til høye markedsnivåer i 2024, hvor den gjenværende høykosteksponeringen påvirket resultatene i første kvartal 2025», skriver Western Bulk i rapporten.

Resultatene bedret seg i andre kvartal ettersom konsernet utnyttet det svake markedet ved å være netto short både gjennom FFA-er og fysiske laster.

Resultatet før skatt var på minus 1,8 millioner dollar i første halvår, mot 3 millioner året før.

Etter skatt endte de første seks månedene på minus 2 millioner, mot 2,5 millioner for et år siden.

Western Bulks hadde en fri kontantbeholdning etter første halvår på 29,3 millioner, uten noe utestående gjeld.

Styret vil ikke betale utbytte etter andre kvartal.