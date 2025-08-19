For tre år siden landet skipsreder Trygve Seglems Knutsen OAS Shipping i Haugesund finansiering av det største nybyggingsprogrammet i norsk skipsfart noensinne - 23 nye, store LNG-tankskip for totalt nær 5,7 milliarder dollar. Alle var sikret langsiktige beskjeftigelse med internasjonale energiselskaper.

Nå har en av Seglems medinvestorer, Partners Group som eier CapeOmega Gas Transportations investeringer i LNG-flåten, solgt CapeOmega til det amerikanske investeringsselskapet KKR; Kohlberg Kravis Roberts & Co. Med på oppkjøpet er KKRs skipseiende selskap Ocean Yield på Fornebu.

Av en børsmelding fremgår det at transaksjonen vil øke Ocean Yields Ebitda-backlog med cirka 120 millioner dollar.

Finansiell investor

CapeOmega var en finansiell investor som eide 50 prosent av de ordinære aksjene i ti av Knutsen OAS nye, store gasstankere. Det første skipet ble levert august 2022 og til nå er syv av gasstankerne levert og satt i drift mens de tre siste ferdigstilles i første halvår 2026.

Seglems TS Shipping Invest Group eier de øvrige 50 prosentene av de ordinære aksjene i denne flåten.

– CapeOmega har vært en god samarbeidspartner i vår oppbygging og eierskapet i disse ti av totalt 40 gasstankere i Knutsen Gruppen, sier Seglems finansdirektør Geir Tore Henriksen til Finansavisen.

– Knutsen synes det er veldig hyggelig at de medinvestorene som ønsker å selge seg ut har hatt et godt prosjekt, og vi er veldig trygg på at KKR vil også få en fin avkastning på disse prosjektene, sier han.

KKR har eid Ocean Yield siden selskapet høsten 2021 overtok den Kjell Inge Røkke-kontrollerte virksomheten. Budet priset det Aker Capital-dominerte børsnoterte selskapet til 7,2 milliarder kroner.