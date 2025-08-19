SFL Corp. (Mill. USD) 2.kv./25 2.kv./24 Driftsinntekter 192,6 190,9 Driftsresultat 45,5 62,2 Resultat 1,5 20,6



Det skipseiende selskapet i Fredriksen-gruppen seilte inn et resultat på 1,5 millioner dollar i tremånedersperioden april-juni, mot 20,6 millioner dollar på samme tid i fjor. Det tilsvarte 0,01 dollar pr. aksje.

Selskapet betaler likevel et kvartalsutbytte på 0,20 dollar pr. aksje, ned fra 27 cent i første kvartal.

Kostnader til periodisk dokking av flere skip med tilhørende bortfall av inntekter og en ubeskjeftiget borerigg er med på å trekke tallene ned.

– Resultatet skyldes hovedsakelig at boreriggen «Hercules» ligger i opplag, salg av cirka 20 skip de to siste kvartalene, samt at langt flere skip enn normalt hadde planlagt dokking i kvartalet, sier SFL Corps Ole B. Hjertaker.

Selv om utbyttet nå reduseres, er selskapet ifølge ham svært godt posisjonert for videre vekst med mer enn 300 millioner dollar i tilgjengelig likviditet.

Les også Seadrill dømt til å betale 540 mill. Seadrill er dømt til å betale SFL Corporation 540 millioner kroner for kontraktsbrudd ved tilbakelevering av boreriggen «Hercules».

Bulk-smell og rigg gir tap Nedskrivninger av eldre bulkskip og en rigg i opplag sender John Fredriksens SFL på minussiden i første kvartal.

SFL bygger krigskasse John Fredriksens skipseiende selskap SFL Corp. vurderer å legge ut et nytt obligasjonslån for å bygge krigskasse.

Bare eksterne kunder

Nylig tilbakeleverte SFL Corp. åtte capesize bulkskip som tidligere var leid ut til Golden Ocean.

Dermed er kundene i porteføljen nå kun eksterne, noe som er en milepæl gitt at selskapet i sin tid ble etablert med Frontline som eneste leietager.

To tredjedeler av ordrereserven på cirka 4,2 milliarder dollar er til selskaper med investment grade kredittrating, noe som gjør at det er god forutsigbarhet på kontantstrømmen fremover.

Bortsett fra «Hercules», som har vært i opplag siden november i fjor, og to bulkskip i spotmarkedet er alle andre skip og rigger beskjeftiget på lange kontrakter. I løpet av 2024/25 har selskapet økt ordrereserven med mer enn 2 milliarder dollar, hovedsakelig knyttet til containerskip.

265 mill. til Fredriksen

SFL er børsnotert i New York, og har betalt dividende hvert kvartal siden starten i 2004. Flåten består av 60 skip og rigger. John Fredriksens Hemen Holding er største eier med rundt 19 prosent av aksjene.

De siste fire kvartalene beløper dividenden seg til 135 millioner dollar, eller omtrent 1,4 milliarder kroner basert på dagens vekslingskurs. Av dette mottar Hemen 265 millioner kroner.