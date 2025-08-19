Ratene faller seks prosent

Tirsdag faller capesizeratene 5,9 prosent til 25.100 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 0,5 prosent til 14.700 dollar, mens ultramaxratene stiger 0,6 prosent til 17.200 dollar.

I løpet av den siste uken er dermed capesizeratene ned 7,3 prosent, mens de har falt 2,0 prosent i løpet av den siste måneden.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 2,7 prosent, 2020 Bulkers er opp 0,5 prosent mens Jinhui Shipping stiger 2,6 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 2,9 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 2,9 prosent til 1.964 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.