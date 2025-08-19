I løpet av andre kvartal overtok det børsnoterte kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet i Bergen «Bow Presicion» og «Bow Performer», og nylig ble også «Bow Gemini» innlemmet i den eide flåten.

I begynnelsen av neste år følger nok et av Odfjell SEs leasede tankskip, «Bow Hercules», etter.

Finansieringen er på plass i form av en kredittfasilitet med en totalramme på inntil 242 millioner dollar.

Et relativt godt fraktmarked har sendt skipsverdiene opp og gjort det attraktivt for rederiet å erklære opsjonene som ble avtalt for mellom fire og åtte år siden.

Etter hva Finansavisen forstår summerer opsjonsprisene for de fire skipene seg opp til 120 millioner dollar, mens markedsverdien ligger pluss/minus 50 millioner dollar høyere.

Tidligere har Odfjell opplyst at selskapet med disse transaksjonene i gjennomsnitt reduserer kontant break-even for fartøyene med mer enn 3.000 dollar pr. dag, gitt de attraktive kjøpssummene og konkurransedyktig finansiering.

BYGD I KINA: 41.000-tonneren «Bow Gemini» ble levert fra Hantong-verftet i Kina i 2017 og gjennomgikk femårsklassing i 2022. Foto: Odfjell SE

Svakere enn i fjor

Odfjell SE la tirsdag kveld frem tall som viste en forbedring fra årets første kvartal, men en klar nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i rekordåret 2024.

Selskapet fikk et nettoresultat på 40,1 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 34,4 millioner dollar i første kvartal. Samtidig var resultatet klart lavere enn i samme kvartal i fjor, da bunnlinjen endte på 88,2 millioner dollar.

Driftsresultatet kom inn på 58,6 millioner dollar, mot 54,4 millioner i første kvartal og 107,4 millioner i andre kvartal i fjor. Ebitda ble 98,4 millioner dollar, ned fra 147,2 millioner i fjor.

– Vi overgikk resultatet fra forrige kvartal til tross for fortsatt markedsusikkerhet drevet av geopolitikk og handelstariffer, sier konsernsjef Harald Fotland.

Han venter at resultatet i tredje kvartal blir på linje med eller noe svakere enn i andre kvartal.

Driver over 70 skip

Timecharter-inntektene steg til 174,2 millioner dollar i kvartalet, opp fra 167,7 millioner i første kvartal.

Gjennomsnittlig timecharterinntjening pr. skip pr. var 30.306 dollar i perioden april-juni, opp fra 29.556 i den foregående tremånedersperioden, mens break-even raten var 23.791 dollar.

Flåten teller 72 skip, hvorav 39 eies av Odfjell, pluss 20 nybygg.

Terminaldivisjonen bidro med et nettoresultat på 1,9 millioner dollar, mot 2,9 millioner i første kvartal.

Utbytte

Styret har vedtatt et halvårsutbytte på 0,48 dollar pr. aksje, tilsvarende 38 millioner dollar. Det følger selskapets politikk om å betale ut 50 prosent av justert nettoresultat hvert halvår.

På børsen er Odfjell-aksjen ned 23,7 prosent til 119,40 kroner det siste året. I begynnelsen av april ble Odfjell handlet ned mot 70 kroner.

