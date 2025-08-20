Solid kvartal fra Flex LNG

Flex LNG fikk et resultat etter skatt på 17,7 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 18,7 millioner dollar i første kvartal og 21,8 millioner dollar i andre kvartal 2024.
Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda), justert for engangseffekter, landet på 62,6 millioner dollar i andre kvartal, mot 65,6 millioner dollar i første kvartal og 63,2 millioner dollar i andre kvartal i fjor.
Inntektene på 86 millioner dollar var ned fra 88,4 millioner dollar i kvartalet før og 84,7 millioner dollar i første kvartal i fjor.
Snittinntjeningen for flåten (TCE) kom inn på 72,02 dollar pr. dag, sammenlignet med 73.891 pr. dag i kvartalet i første kvartal og 72.385 dollar pr. dag i andre kvartal i fjor.
Høyt utbytte
Med den betydelige ordrereserven i ryggen, en sterk balanse og ingen gjeldsforfall før 2028, kunngjør styret et nytt kvartalsutbytte på 0,75 dollar pr. aksje, tilsvarende rundt 41 millioner dollar.
Etter Russlands invasjon av Ukraina og kutt i russisk røreksport til Europa, har Europa erstattet mye av den russiske gassen med LNG fra USA. Etter to milde vintere, som begrenset LNG-importen fra USA, skjøt importen fra USA i været i fjor vinter og LNG-prisene i Europa ble mye høyere enn i Asia. Det medførte kortere seilingsdistanser, for amerikansk LNG og et historisk svakt spotmarked for LNG-frakt.
Markedet har imidlertid i noen grad hentet seg inn igjen og LNG-ratene er nå mer enn doblet til rundt 25.000 dollar dagen sammenlignet med bunnivåene i fjor.
Saken oppdateres
Flex LNG
|(Mill. dollar)
|2. kv/25
|2. kv/24
|Driftsinntekter
|86,0
|84,7
|Driftsresultat
|43,9
|44,5
|Resultat før skatt
|17,7
|21,9
|Resultat etter skatt
|17,7
|21,8