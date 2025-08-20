Solid kvartal fra Flex LNG

Flex LNG fikk et resultat etter skatt på 17,7 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 18,7 millioner dollar i første kvartal og 21,8 millioner dollar i andre kvartal 2024.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda), justert for engangseffekter, landet på 62,6 millioner dollar i andre kvartal, mot 65,6 millioner dollar i første kvartal og 63,2 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

Inntektene på 86 millioner dollar var ned fra 88,4 millioner dollar i kvartalet før og 84,7 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Snittinntjeningen for flåten (TCE) kom inn på 72,02 dollar pr. dag, sammenlignet med 73.891 pr. dag i kvartalet i første kvartal og 72.385 dollar pr. dag i andre kvartal i fjor.

Høyt utbytte

Med den betydelige ordrereserven i ryggen, en sterk balanse og ingen gjeldsforfall før 2028, kunngjør styret et nytt kvartalsutbytte på 0,75 dollar pr. aksje, tilsvarende rundt 41 millioner dollar.

Etter Russlands invasjon av Ukraina og kutt i russisk røreksport til Europa, har Europa erstattet mye av den russiske gassen med LNG fra USA. Etter to milde vintere, som begrenset LNG-importen fra USA, skjøt importen fra USA i været i fjor vinter og LNG-prisene i Europa ble mye høyere enn i Asia. Det medførte kortere seilingsdistanser, for amerikansk LNG og et historisk svakt spotmarked for LNG-frakt.

Markedet har imidlertid i noen grad hentet seg inn igjen og LNG-ratene er nå mer enn doblet til rundt 25.000 dollar dagen sammenlignet med bunnivåene i fjor.

