Onsdag faller capesizeratene ytterligere 5,2 prosent til 23.800 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 0,4 prosent til 14.700 dollar, mens ultramaxratene stiger 0,6 prosent til 17.300 dollar.

I løpet av den siste uken er dermed capesizeratene ned 12,6 prosent, mens de har falt 7,0 prosent i løpet av den siste måneden.

En utfordrende uke

«Capesizemarkedet har hatt en utfordrende uke så langt, med rater som har falt 13 prosent den siste uken etter en nedgang på fem prosent i dag. I motsetning til forrige uke, da eksporten av bauksitt og jernmalm var sterk (brasiliansk jernmalm-eksport nådde sitt høyeste nivå hittil i år), viser meglerrapporter en betydelig lavere aktivitet denne uken», skriver Clarksons i en rapport.

På Oslo Børs stiger 2020 Bulkers 0,2 prosent mens Jinhui Shipping faller 1,6 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 1,9 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 1,9 prosent til 1.927 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.