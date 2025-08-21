Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen etter resultatfremleggelsen torsdag. Det viser til at selskapets guiding for tredje kvartal innebærer en oppside på 24 prosent målt mot analytikernes konsensusestimat for ebitda-inntjeningen de neste tre månedene.

ABG mener aksjen kan stige 48 prosent fra sluttkursen onsdag. Bare Okeanis Eco Tankers og Tor Olav Trøims Bruton - som har to VLCC-nybygg i bestiling på New Times-verftet i Kina - har potensial til å øke mer det nærmeste året. Det er konklusjonen til analytikertrioen Petter Haugen, Martin Mauseth og Oliver Dunvold.

Midt på dagen torsdag var Klaveness Combination Carriers opp fire prosent til 72,60 kroner.

FRAKTER BÅDE VÅTE OG TØRRE LASTER: «Baru» er et av kombinasjonsskipene som inngår i Klaveness Combination Carriers' flåte. Foto: Klaveness

Lavere rater sendte resultatet ned i andre kvartal, men Klaveness Combination Carriers betaler fortsatt utbytte.

Sammenlignet med fjorårets andre kvartal falt timecharter-inntjeningen i tremånedersperioden april-juni med cirka 11.300 dollar, tilsvarende 30 prosent.

Lønnsom kombinasjonsfrakt

Det ga et driftsresultat på 9,4 millioner dollar, mot 28,6 millioner dollar på samme tid i fjor. Men resultatet var opp fra første kvartal.

Med en snittinntjening på 24.561 dollar pr. skip pr. dag gjør Klaveness det bedre enn standard produkttank- og tørrlastskip. Målt mot spotmarkedsinntjeningen i tørrlast seilte rederiet inn over det dobbelte takket være høy utnyttelse og vekslingen mellom å transportere våte og tørre laster.

REDERISJEF: Engebret Dahm. Foto: Klaveness Combination Carriers

Kvartalsutbyttet er fastsatt til 0,05 dollar pr. aksje, tilsvarende 3 millioner dollar, mot 0,035 dollar i perioden januar-mars. I treårsperioden 2021-24 har Klaveness Combination Carriers betalt ut samlede utbytter på 189 milioner dollar.

Rederiet driver en flåte på 16 skip og får neste år levert tre nybygg, en investering på 194 millioner dollar. Finansieringen av de nye skipene er sikret.

Klaveness størst

Største aksjonær er Trond Harald Klaveness' Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness, som eier 53,8 prosent av Combination Carriers.

Nummer to er Bergen-baserte EGD Shipping Invest med 6,3 prosent. Dette selskapet inngår i investoren Espen Galtung Døsvigs EGD Holding.

I februar i fjor solgte Galtung Døsvig 2,36 millioner aksjer til kurs 102 kroner, som tilsvarer et salg på nærmere 241 millioner kroner.

Det siste året har Klaveness-aksjen falt 27,7 prosent på Oslo Børs, mens den siden årsskiftet er ned 5,5 prosent basert på kursen litt over klokken 13 torsdag.