Ellevill kursoppgang: Fredriksen selger «verdiløse» aksjer

Etter å ha solgt alle sine VLGC-skip til BW LPG og betalt ut provenyet til aksjonærene i form av utbytte, er det kun et børsskall igjen av John Fredriksen-rederiet Avance Gas.

Senest onsdag minnet selskapet gjennom en børsmelding på at en avvikling av selskapet er vedtatt på generalforsamling, med siste handelsdag fredag 22. august.

Torsdag stiger imidlertid aksjen over 300 prosent, som gir selskapet en markedsverdi på 15 millioner kroner. Over 36 prosent av selskapets aksjer er rullet i løpet av handelsdagen, der omsetningen har oversteget 5 millioner kroner.

Benytter muligheten

Ved to separate børsmeldinger torsdag meldte Hemen Holding, kontrollert av John Fredriksen, at selskapet har solgt seg under flaggegrensen på først 20 prosent, også 15 prosent, etter salget av totalt rundt 6,8 millioner aksjer. Det tilsvarer et samlet beløp på i overkant av en million kroner.

Først veldedighet, eventuelt utbytte

I onsdagens børsmelding skriver Avance Gas at EY Bermuda og EY Bahamas har tatt over kontrollen over selskapet, og vil ha ansvar for avvikling. Når avviklingen er gjennomført vil det avholdes en endelig generalforsamling for å oppløse selskapet.

«Dersom det etter betaling av kreditorer og kostnader knyttet til oppløsningen gjenstår overskuddsmidler på over 500.000 dollar, vil disse bli fordelt til aksjonærene ved oppløsning», heter det i meldingen fra Avance Gas onsdag.

All gjenværende verdi på under 500.000 dollar skal av aksjonærene fordeles til én eller flere veldedige organisasjoner utnevnt av selskapet, ble det vedtatt på generalforsamlingen i mai.