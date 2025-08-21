Ratene ned 18 prosent på én uke

Torsdag faller capesizeratene ytterligere 5,7 prosent til 22.400 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 1,7 prosent til 15.000 dollar, mens ultramaxratene stiger 2,6 prosent til 17.800 dollar.

I løpet av den siste uken er dermed capesizeratene ned 18,2 prosent, mens de har falt 9,3 prosent i løpet av den siste måneden.

«Capesizemarkedet har hatt en utfordrende uke så langt», understreket Clarksons i en rapport onsdag.

På Oslo Børs stiger 2020 Bulkers 0,8 prosent mens Jinhui Shipping faller 0,3 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 1,8 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 1,8 prosent til 1.893 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.