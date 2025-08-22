Pumper ut utbytte

Höegh Autoliners fortsetter å pumpe ut utbytte til selskapets aksjonærer. På børsen har aksjen steget med 77 prosent siden 1. april.

LA FREM TALL: Konsernsjef Andreas Enger i Hoegh Autoliners. Foto: Iván Kverme
I løpet av 2. kvartal hadde Höegh Autoliners inntekter på 367 millioner dollar, sammenlignet med 329 millioner dollar i 1.kvartal. Driftsresultatet endte på 166 millioner dollar, mens resultatet på bunnlinjen ble 123 millioner dollar. Etter 1. kvartal satt bilskipsrederiet igjen med et overskudd på 154,7 millioner dollar.

I første kvartal betalte Höegh Autliners ut hele overskuddet og ytterligere 3,3 millioner dollar – til sammen 158 millioner dollar. Rederiet betaler også i andre kvartal ut hele overskuddet og mer til i utbytte, men rederiet reduserer likevel utbyttet med 21 millioner dollar til 137 millioner dollar sammenlignet med 1. kvartal.

Höegh Autoliners er det syvende største shippingselskapet i sitt segment. Selskapet er en av markedslederne innenfor «roll-on/roll-off»-segmentet (RoRo) i shipping. RoRo-segmentet driver med shipping av biler, gravemaskiner, og andre kommersielle kjøretøy.

Voldsom børsopptur

Analytikerne har lenge vært imponert over selskapets lange kontrakter, attraktive markedsposisjon, og en utbyttepolitikk der alt av overskudd utbetales til aksjonærene. Mange har omtalt Höegh Autoliners som «best-in-class» innenfor sitt segment.

Siden 1. april har aksjen steget med hele 77 prosent. Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen sa til Finansavisen for en måned siden at alle datapunkter han hadde fått for 2. kvartal var svært gode innen bilfrakt.

– Vi er på eller nær et klimaks, og spørsmålet er når dette ruller over. Det er noe markedet har gått og ventet på i 12–18 måneder, sa Haavaldsen.

Höegh Autoliners

(Mill. dollar)2. kv/252. kv/24
Driftsinntekter367,4341,2
Driftsresultat132,5141,0
Resultat før skatt124,0135,2
Resultat etter skatt123,1173,6

Saken oppdateres

