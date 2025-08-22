Ratene stiger etter en knallrød uke

Fredag stiger capesizeratene 3,3 prosent til 23.200 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Kamsarmaxratene stiger 3,2 prosent til 15.500 dollar, mens ultramaxratene er uforandret på 17.800 dollar.

I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene falt 15,2 prosent, mens de har falt 9,3 prosent i løpet av den siste måneden.

«Etter en treg start på uken endte capesizemarkedet på en positiv måte», skriver Clarksons i en oppdatering.

Baltic Dry-indeksen stiger 2,7 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, stiger 2,7 prosent til 1.944 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.