Fredag ettermiddag ble det meldt at konsernsjef Andreas Engers Damgård Invest AS solgte 408.719 aksjer i Höegh Autoliners til en gjennomsnittskurs på 117,05 kroner. Transaksjonen tilsvarer en verdi på 47,8 millioner kroner.

Etter salget sitter Enger igjen med 500.000 aksjer i Höegh Autoliners, noe som tilsvarer rundt 0,26 prosent av aksjekapitalen i rederiet.

Salget skjer etter at Höegh la frem tall fredag morgen. Aksjen steg 5,96 prosent til 117,3 kroner pr. aksje. Med det har aksjen steget 77 prosent siden 1. april, drevet av solide resultater og en utbyttepolitikk der hele overskuddet deles ut til aksjonærene.

Les også Pumper ut utbytte Höegh Autoliners fortsetter å dele ut utbytte til selskapets aksjonærer. På børsen har aksjen steget med 77 prosent siden 1. april.

I andre kvartal leverte rederiet et overskudd etter skatt på 123 millioner dollar. Likevel valgte konsernsjefen å redusere sin eksponering.

– Vi er på eller nær et klimaks, og spørsmålet er når dette ruller over, uttalte Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen tidligere i sommer.

Sist sjefen solgte aksjer var i desember i fjor, da han kvittet seg med en post verdt over 50 millioner kroner til en snittkurs på 114,64 kroner pr. aksje.