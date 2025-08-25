Venter skrapebonanza i tank: «Kan stå foran et historisk skifte»

Sanksjonene mot Russland har sendt oljefrakt på omveier til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Ineffektive ruter har vært en gavepakke til rederne, spesielt i aframax- og suezmax-segmentene.

Normalt er sommeren en stille periode, men markedet er unormalt sterkt. Ifølge ABG Sundal Collier lå VLCC-ratene på 60.879 dollar dagen fredag. Suezmax lå på 52.534 dollar, mens Medium Range (MR)-ratene lå på 33.255 dollar pr. dag.

Dersom Europa åpner døren for russisk olje igjen, kan hele markedet snu og tusenvis av eldre kan måtte skrapes, ifølge Tradewinds.

«Det blir vanskelig for skip over 20 år som kun frakter russiske fat å vende tilbake til mainstream-markedet,» skriver Gibsons.

Den såkalte «skyggeflåten» teller over 1.160 fartøy, hvor mer enn 60 prosent allerede er sanksjonert. Disse skipene har hatt et kunstig langt liv, men uten Russland kan mange bli ubrukelige, ifølge meglerhuset.

Skrapprisene er samtidig på sitt laveste siden 2020. En 20 år gammel aframax er priset til 25 millioner dollar, mens skrapverdien ligger rundt 7 millioner. Dersom etterspørselen kollapser, kan gapet krympe raskt og utløse en bølge av tvangssalg og skraping.

For VLCC kan bildet bli motsatt. Dersom India og Kina øker importen fra Vest-Afrika, Midtøsten og Amerika, kan de største skipene igjen bli vinnerne.

«Hvis Europa letter sitt pristak på russisk olje, vil det få betydelige negative implikasjoner for etterspørselen etter tankere,» skriver Gibsons, men peker samtidig på at VLCC-markedet kan få et comeback.

Et fredsscenario vil altså skape vinnere og tapere. Mindre skip kan miste marked, mens en skrapebonanza kan tynne ut flåten dramatisk.

«Usikkerheten er enorm, men tankmarkedet kan stå foran et historisk skifte», konkluderer meglerhuset.