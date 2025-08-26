Resultatnedtur for BW LPG

BW LPG rapporterer om tc-inntekter for 2. kvartal på 152,7 millioner dollar, sammenlignet med 158,7 millioner dollar i 1. kvartal. Analytikernes konsensusestimat lå på 171 millioner dollar.

Resultatet etter skatt beløp seg til 43 millioner dollar, ned fra 66,6 millioner dollar i 1. kvartal, mens konsusestimatet lå på 39 millioner dollar.

Ratene på VLGC-flåten var i snitt på 38.800 dollar pr. dag, sammenlignet med 39.900 dollar pr. dag i 1. kvartal. BW LPG har hele 53 VLGC-er i flåten og cash-break-even-nivåer på skipene er på rundt 25.000 dollar dagen.

Selskapet har vedtatt et kontantutbytte på 0,22 dollar pr. aksje.

Gassfest på børsen

Etter en periode med både fallende rater og børskurs for gassfraktrederiet på starten av året, har det vært gassfest både hos BW LPG og på Oslo Børs de seneste fem månedene. Fra starten av april og frem til i dag er aksjen opp nærmere 80 prosent på Oslo Børs, samtidig som VLGC-ratene har steget fra rundt 10.000 dollar dagen til over 70.000 dollar dagen.

Markedet fyrer nå på nesten alle sylindrene med høye LPG-eksportvolumer fra USA til Asia, noe økte volumer fra Midtøsten og mye trafikk i Panamakanalen som øker ineffektiviteten i flåten, med betydelig økning i tonn-mil for de skipene som velger å seile rundt Sør-Afrika mellom USA og Asia

