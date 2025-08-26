MPC: 50 pst. utbytte

HØR DIREKTE: Audiocast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Det børsnoterte rederiet tjente 78,1 millioner dollar i andre kvartal og betaler et utbytte på 5 cent pr. aksje, tilsvarende 22,2 millioner dollar eller 225 millioner kroner. I de to foregående kvartalene var utbyttet henholdsvis 8 og 9 cent.

Resultatet var 13,3 millioner dollar bedre enn på samme tid i fjor, men inkluderer gevinster på 26,7 millioner dollar etter salg av seks eldre skip, mot en gevinst på 6,4 millioner dollar i fjor.

Det justerte kvartalsresultatet endte på 48,6 millioner dollar mot 58,4 millioner dollar i samme tremånedersperiode i fjor.

– I den øvre enden

Etter første kvartal endret MPC Container Ships utbyttepolitikken fra 75 prosent til 30-50 prosent. Det sendte aksjen ned.

Utbyttet som ble annonsert tirsdag tilsvarer nær 50 prosent av nettoresultatet.

– I tråd med den fornyede kapitalallokeringsstrategien deler vi ut 50 prosent av vårt justerte nettoresultat som utbytte. Det er i den øvre enden av det kommuniserte intervallet, noe som demonstrerer vår forpliktelse til aksjonæravkastning, sier direktør Moritz Fuhrmann.

Han sier at rederiet med en voksende kontraktsreserve går inn i de neste kvartalene og årene med et sterkt momentum.

MPC har fraktavtaler for 1,2 milliarder dollar med full kontraktsdekning for skipene i flåten resten av 2025 og en dekningsgrad på 89 prosent for 2026.

Fortsatt volatilitet

Rederisjef Constantin Baack venter fortsatt volatilitet og usikkerhet drevet av geopolitiske spenninger og skiftende global handelspolitikk.

– Selv om denne dynamikken er utfordringer, gir den også attraktive muligheter for smidige og velkapitaliserte aktører. Å opprettholde sterk investeringskapasitet er avgjørende for MPC, ikke bare for å navigere i det skiftende landskapet, men for å kunne handle når muligheter oppstår, sier han.

Aksjen var marginalt opp til 19,50 kroner i tidlig handel tirsdag etter offentliggjøringen av kvartalstallene, men falt tilbake midt på dagen. Det siste året er MPC ned 18,5 prosent.

DNB Carnegie, som nedgraderte aksjen fra hold til selg i månedsskiftet juli/august, mener resultatet og guidingen var på linje med forventningene.