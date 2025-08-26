Ratene har skutt i været: – Det er jokeren i markedet

VLGC-ratene har skutt i været i august, mye på grunn av flere lag med ineffektivitet i VLGC-markedet. – For ratene ut av USA vil Panamakanalen igjen vise seg som en joker i markedet, sier BW LPG-sjef Kristian Sørensen.

Category iconShipping
BWLPG
·
Publisert 09:48 | Oppdatert 11:15
Article lead
+ mer
lead
TRAFIKKORK I PANAMAKANALEN:  Høy trafikk i Panamakanalen har vært med på å presse VLGC-ratene ytterligere i været i august.  Foto: Avance Gas
TRAFIKKORK I PANAMAKANALEN:  Høy trafikk i Panamakanalen har vært med på å presse VLGC-ratene ytterligere i været i august.  Foto: Avance Gas
Bjørn Henning Grandal
Journalist
Tips meg
Del

VLGC-ratene har steget kraftig på sensommeren, og i august har de ligget godt over 70.000 dollar dagen. Utover økningen i eksportvolumer, som er en fundamental driver, er det ifølge Sørensen flere lag med ineffektivitet i flåten som har gitt seg utslag i rater på over 70.000 dollar pr. dag de siste ukene.

– Aller viktigst er lenger reiser til og fra USA rundt Sør-Afrika, som et resultat av at India og Sørøst-Asia har økt importen fra USA. Videre har volumer fra Midtøsten, som tidligere har endt opp i India, blitt solgt til Kina. Det er en lenger reise som krever mer shippingkapasitet, sier han.

Presser ratene

I det siste har også effekten av høy trafikk i Panamakanalen vært med på å presse ratene opp. Nå er det flere skip som seiler den langt lengre ruten mellom Nordøst-Asia og USA via Sør-Afrika.

– For ratene ut av USA vil Panamakanalen igjen vise seg som en joker i markedet. I tillegg vil den varslede økningen i amerikanske havnekostnader for kinesiskeide skip redusere antallet skip som seiler på USA, og ganske sannsynlig påvirke ratebildet, sier BW LPG-sjefen.

BW LPG guider nå en inntjening på 53.000 dollar pr. dag for 90 prosent av seilingsdagene i tredje kvartal.

– Dette er solide tall, men vi ser at enkelte markedsobservatører muligens har hatt høyere forventninger, gitt det sterke spotmarkedet. Timecharter- og papirporteføljen, som beskyttet nedsiden vår i andre kvartal, gir utslag i guidingen for tredje kvartal. I tillegg har vi flere skip som skal i tørrdokk, sier Sørensen.

FOR HØYE FORVENTNINGER: - Vi ser at enkelte markedsobservatører muligens har hatt høyere forventninger, gitt det sterke spotmarkedet, sier Kristian Sørensen. Foto: Iván Kverme

Høye skipsverdier

I begynnelsen av juni uttalte Sørensen til Finansavisen at det utvilsomt var mer attraktivt å kjøpe shippingaksjer enn nybygg og secondhand-tonnasje. For BW LPG er det fortsatt lite aktuelt å utvide flåten ytterligere.

– Vi mener prisingen av aksjen i dag reflekterer underliggende verdier bedre enn i juni. Kjøper du aksjer, får du umiddelbar eksponering mot markedet, mens et nybygg først blir levert om to–tre år og dermed genererer inntekter senere. I tillegg er det enklere for de fleste å kjøpe og selge aksjer enn å gå inn og ut av stålmarkedet, sier han.

Etter fjorårets oppkjøp av Avance Gas-flåten mener BW LPG-sjefen at det nå tid for å la skipene generere inntekter en periode før selskapet igjen vurderer flåteutvidelse.

– Skipsverdiene er høye, og vi ønsker også bedre visibilitet på fremdriftsmaskineri-teknologien, hvor utviklingen går noe saktere enn forventet for noen år siden. Man investerer jo i skip som skal seile de neste 20–25 årene, med stadig høyere krav til reduserte utslipp, samtidig som investeringen skal gi en hyggelig avkastning til eierne våre, sier Sørensen.

BW LPG

(Mill. dollar) 2. kv/25 2. kv/24
Driftsinntekter 152,7 148,6
Driftsresultat 58,8 89,3
Resultat før skatt 47,1 89,4
Resultat etter skatt 43,4 84,9

lpg
vlgc
panamakanalen
kristian sørensen
Shipping

Informasjon om bruk av AI