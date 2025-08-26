VLGC-ratene har steget kraftig på sensommeren, og i august har de ligget godt over 70.000 dollar dagen. Utover økningen i eksportvolumer, som er en fundamental driver, er det ifølge Sørensen flere lag med ineffektivitet i flåten som har gitt seg utslag i rater på over 70.000 dollar pr. dag de siste ukene.

– Aller viktigst er lenger reiser til og fra USA rundt Sør-Afrika, som et resultat av at India og Sørøst-Asia har økt importen fra USA. Videre har volumer fra Midtøsten, som tidligere har endt opp i India, blitt solgt til Kina. Det er en lenger reise som krever mer shippingkapasitet, sier han.

Presser ratene

I det siste har også effekten av høy trafikk i Panamakanalen vært med på å presse ratene opp. Nå er det flere skip som seiler den langt lengre ruten mellom Nordøst-Asia og USA via Sør-Afrika.

– For ratene ut av USA vil Panamakanalen igjen vise seg som en joker i markedet. I tillegg vil den varslede økningen i amerikanske havnekostnader for kinesiskeide skip redusere antallet skip som seiler på USA, og ganske sannsynlig påvirke ratebildet, sier BW LPG-sjefen.

BW LPG guider nå en inntjening på 53.000 dollar pr. dag for 90 prosent av seilingsdagene i tredje kvartal.

– Dette er solide tall, men vi ser at enkelte markedsobservatører muligens har hatt høyere forventninger, gitt det sterke spotmarkedet. Timecharter- og papirporteføljen, som beskyttet nedsiden vår i andre kvartal, gir utslag i guidingen for tredje kvartal. I tillegg har vi flere skip som skal i tørrdokk, sier Sørensen.

Høye skipsverdier

I begynnelsen av juni uttalte Sørensen til Finansavisen at det utvilsomt var mer attraktivt å kjøpe shippingaksjer enn nybygg og secondhand-tonnasje. For BW LPG er det fortsatt lite aktuelt å utvide flåten ytterligere.

– Vi mener prisingen av aksjen i dag reflekterer underliggende verdier bedre enn i juni. Kjøper du aksjer, får du umiddelbar eksponering mot markedet, mens et nybygg først blir levert om to–tre år og dermed genererer inntekter senere. I tillegg er det enklere for de fleste å kjøpe og selge aksjer enn å gå inn og ut av stålmarkedet, sier han.

Etter fjorårets oppkjøp av Avance Gas-flåten mener BW LPG-sjefen at det nå tid for å la skipene generere inntekter en periode før selskapet igjen vurderer flåteutvidelse.

– Skipsverdiene er høye, og vi ønsker også bedre visibilitet på fremdriftsmaskineri-teknologien, hvor utviklingen går noe saktere enn forventet for noen år siden. Man investerer jo i skip som skal seile de neste 20–25 årene, med stadig høyere krav til reduserte utslipp, samtidig som investeringen skal gi en hyggelig avkastning til eierne våre, sier Sørensen.