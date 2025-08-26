Underskudd for Jinhui

Tørrlastrederiet Jinhui Shipping and Transportation, som holder til i Hongkong, men er børsnotert i Oslo, har flere ganger overrasket markedet med store nedskrivninger på tørrlastflåten, betydelige tap på derivater og svake resultater på bunnlinjen. I fjor snudde imidlertid rederiet fra et underskudd på 56,8 millioner dollar i 2023 til et overskudd på 21,7 millioner dollar i 2024. Også 2025 startet bra for Hongkong-rederiet, med et overskudd på pene 17 millioner dollar i første kvartal. I andre kvartal var imidlertid Jinhui tilbake med røde tall på bunnlinjen igjen.

Rederiet fikk et resultat etter skatt på minus 1,9 millioner dollar, sammenlignet med et overskudd på 8,8 millioner dollar i andre kvartal i fjor. Resultatet i andre kvartal i år inkluderer et tap på 2,4 millioner dollar etter salg av et skip. Omsetningen i kvartalet endte på 40,2 millioner dollar, en nedgang på rundt to prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

T/C-inntjeningen for flåten falt fra 15.407 dollar dagen i andre kvartal i fjor til 13.860 dollar i andre kvartal i år.