Ved levering i 2028 går skipet, som skal bygges hos Cosco i Kina, inn på en fraktkontrakt i Brasil med det spanske olje- og gasseløskapet Repsol.

Fra før av har rederiet i Haugesund seks bøyelastere i bestilling i Kina. Fire av disse skal leies ut til det brasilianske oljeselskapet Petrobras og en til Equinor.

Totalinvesteringen i de syv nybyggene beløper seg trolig til cirka 930 millioner dollar, tilsvarende 9,4 milliarder kroner.

Knutsen NYK Offshore Tankers opererer i dag rundt 30 bøyelastere. Rederigruppen, som også omfatter Knutsen OAS Shipping, eier og driver dessuten like mange LNG-tankere og har en serie store gasstankere under bygging i Sør-Korea.

Knutsen NYK Offshore Tankers eies av skipsreder Trygve Seglem og japanske Nippon Yusen Kaisha.

Tilsammen har norske rederier nå en nybyggingsordrebok på 141 skip til i alt 122 milliarder kroner. Det viser fersk statistikk fra Norges Rederiforbund.

Bulkcarriere og andre tørrlastskip dominerer bestillingslisten og utgjør 67 av de nye skipene. 30 er offshore servicefartøyer, 22 tanskip og like mange er gasstankere.

Halvparten av nybyggene er bestilt på kinesiske verksteder.