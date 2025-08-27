BW LPG: Høye rater, gunstig prising

VLGC-spotratene har steget fra rundt 10.000 dollar dagen like etter “Liberation Day” til over 70.000 dollar per dag i skrivende stund. Oppgangen reflekterer økt LPG-eksport fra USA og Midtøsten, sterk etterspørsel i Asia og bedre flåteutnyttelse, samtidig som markedet går inn i en sesongmessig sterkere periode.
Likevel prises BW LPG, verdens ledende eier og operatør av VLGC-skip, fortsatt med rabatt mot underliggende verdier – selv etter en kursoppgang på over 30 prosent siden juni.
Sterke drivere
Amerikansk propanproduksjon vokser nå med en run rate på rundt åtte prosent og overstiger tydelig innenlandsk etterspørsel. Overskuddet fyller lagrene og presser prisene ned i det amerikanske markedet, noe som åpner for økt eksport – positivt for LPG-shipping. LPG for eksport fra USA prises i det internasjonale markedet, og lasten går til den kjøperen som betaler mest, ofte i Asia der etterspørselen er høy og voksende. Denne prisforskjellen mellom regionene gjør det lønnsomt å frakte lasten over lange avstander, noe som bidrar til økt tonnmileetterspørsel for VLGCer og gir støtte til ratene.
Eksportvolumene fra USA er opp 15 prosent fra i fjor. Utvidelse av eksportterminalkapasiteten, som ventes å øke med 40 prosent innen 2028, legger til rette for videre vekst. Samtidig ventes økende eksport fra Midtøsten i takt med at Opec+ gradvis reverserer de frivillige produksjonskuttene, og nye energifelt i Qatar og Kuwait settes i drift.
I tillegg har begrenset kapasitet i Panamakanalen ført til at flere VLGCer seiler rundt Sør-Afrika på vei til og fra USA, noe som gir en umiddelbar positiv tonnmileffekt. Med kun ti daglige transitter i den nye kanalen og økende trafikk fra andre segmenter, øker konkurransen om passeringene, og VLGCer blir ofte nedprioritert. Vi tror dette vil vedvare og fortsette å trekke kapasitet ut av flåten.
Propan brukes både til matlaging og oppvarming i husholdninger, særlig i Asia, og som innsatsfaktor i petrokjemisk industri, der Kina har en ledende rolle. Landets omfattende utbygging av propanbaserte PDH-anlegg har økt importbehovet for LPG betydelig. I tillegg har kapasitetsutnyttelsen ved disse anleggene steget den siste tiden, mens husholdningsetterspørselen har holdt seg sterk. Dette har løftet den regionale LPG-etterspørselen og gitt støtte til VLGC-markedet.
Begrenset nybygging på kort sikt
Ordreboken for VLGC/VLAC utgjør rundt 30 prosent av dagens flåte, men bare to prosent leveres i løpet av resten av 2025 og sju prosent de neste tolv månedene. Samtidig ventes tonnmileetterspørselen å øke med rundt ti prosent neste år. Med lite ny kapasitet på kort sikt og sterk etterspørselsvekst fremstår markedet som stramt. En ordrebok på 30 prosent er likevel ikke til å overse, og spørsmålet er hvor godt markedet klarer å absorbere nybyggene når de kommer.
Fortsatt attraktivt priset
Til tross for en kursoppgang på over 30 prosent siden vi tok opp dekning i juni, mener vi markedet fortsatt undervurderer BW LPGs inntjeningspotensial. Aksjen handles i dag til rundt fem prosent rabatt mot verdijustert egenkapital (NAV) og 20 prosent rabatt mot vår ettårige framoverskuende NAV.
På løpende inntjening prises aksjen til P/E på 4x, og til 6x hvis vi legger våre rateestimater til grunn. Inn i en sesongmessig sterkere periode, støttet av et allerede stramt VLGC-marked, ser vi et gunstig utgangspunkt for videre inntjeningsvekst, oppjusterte estimater og økte underliggende verdier.