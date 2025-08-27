BW LPG: Høye rater, gunstig prising

VLGC-spotratene har steget fra rundt 10.000 dollar dagen like etter “Liberation Day” til over 70.000 dollar per dag i skrivende stund. Oppgangen reflekterer økt LPG-eksport fra USA og Midtøsten, sterk etterspørsel i Asia og bedre flåteutnyttelse, samtidig som markedet går inn i en sesongmessig sterkere periode.

Likevel prises BW LPG, verdens ledende eier og operatør av VLGC-skip, fortsatt med rabatt mot underliggende verdier – selv etter en kursoppgang på over 30 prosent siden juni.

Sterke drivere

Amerikansk propanproduksjon vokser nå med en run rate på rundt åtte prosent og overstiger tydelig innenlandsk etterspørsel. Overskuddet fyller lagrene og presser prisene ned i det amerikanske markedet, noe som åpner for økt eksport – positivt for LPG-shipping. LPG for eksport fra USA prises i det internasjonale markedet, og lasten går til den kjøperen som betaler mest, ofte i Asia der etterspørselen er høy og voksende. Denne prisforskjellen mellom regionene gjør det lønnsomt å frakte lasten over lange avstander, noe som bidrar til økt tonnmileetterspørsel for VLGCer og gir støtte til ratene.

Eksportvolumene fra USA er opp 15 prosent fra i fjor. Utvidelse av eksportterminalkapasiteten, som ventes å øke med 40 prosent innen 2028, legger til rette for videre vekst. Samtidig ventes økende eksport fra Midtøsten i takt med at Opec+ gradvis reverserer de frivillige produksjonskuttene, og nye energifelt i Qatar og Kuwait settes i drift.