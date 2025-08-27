Opptur for Hafnia

Hafnia seilte inn et overskudd på 75,3 millioner dollar i andre kvartal. sammenlignet med hele 259,2 millioner dollar i andre kvartal i fjor og 63,2 millioner dollar i første kvartal i år.

Det danske produkttankrederiet har tjent rått med penger de seneste årene og i fjor satt Hafnia igjen med et overskudd på bunnlinjen på 774 millioner dollar.

Omsetningene var ned fra 563,1 millioner dollar i 2. kvartal i fjor til 346,6 millioner dollar.

– Den positive utviklingen i andre kvartal har fortsatt inn i tredje kvartal, med fortsatt vekst i handelsvolumer og tonnmil. Dette har vært drevet av sterk underliggende global etterspørsel og forbedrede raffineringsmarginer, noe som har styrket spotmarkedet, sier Hafnia-sjef Mikael Skov.

Høye utbytter

Da produkttankrederiet la frem tallene for 4. kvartal 2024 i februar, falt aksjen med over 10 prosent. Hovedårsaken var at utbyttet på 0,0294 dollar pr. aksje var vesentlig lavere enn forventet.

I 1. kvartal økte produktankrederiet utbyttet til 0,1015 dollar pr. aksje, noe som ga en total utbetaling på 50,6 millioner dollar. I 2. kvartal betaler Hafnia ut et utbytte på 0,120 dollar aksjen, tilsvarende 60 millioner dollar. Hafnia fortsetter dermed å betale ut 80 prosent av nettoresultatet i utbytte.

Flere meglerhus mener fortsatt at Hafnia er en attraktiv eksponering mot produkttankmarkedet. Selskapet har en høy markedsverdi, lav gjeldsgrad og aksjen handles fortsatt til en rabatt mot underliggende verdier. Siden shippingaksjene snudde oppover på børsen i begynnelsen av april er Hafina-aksjen opp drøye 50 prosent til 59,64 kroner.

