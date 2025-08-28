Cool Company melder om inntekter på 85,5 millioner dollar i andre kvartal, uendret fra kvartalet før, men opp fra 83,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

TCE-inntjeningen kom inn på 69.900 dollar pr. dag, litt ned fra 70.600 dollar i første kvartal, og enda mer ned fra 78.400 dollar pr. dag i andre kvartal i fjor.

Halvert resultat

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, kom inn på 57 millioner dollar, mot 56 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Høyere rentekostnader og tap på derivater (mot gevinst i andre kvartal i fjor) sørget for å sende resultatet før skatt ned i 11,9 millioner dollar, ned fra 26,5 millioner dollar i andre kvartal 2024.

I løpet av tredje kvartal har rederiet ferdigstilt to tørrdokker. Med ni tørrdokker ferdigstilt så langt siden 2024, har selskapet en tørrdokk til som skal ferdigstilles i fjerde kvartal (inkludert en LNGE-oppgradering). I tillegg venter ytterligere én i første halvår 2026.

Ser sterkere rater

Toppsjef Richard Tyrrell karakteriserer kvartalet som solid, og ser for seg at markedet gradvis vender tilbake til en mer balansert tilstand. Samtidig varsler han sterkere rater fremover.

– Vi forventer at ratene vil styrke seg etterhvert som ny LNG-kapasitet kommer inn i markedet, og vi mener det å være tålmodig med å inngå lengre kontrakter for våre få ledige skip vil være gunstig. Dette synet støttes av den pågående opphuggingen og utrangeringen av eldre tonnasje, slik vi har nevnt i tidligere oppdateringer, sier han i en kommentar.

Tyrrell beskriver nyhetsstrømmen i LNG-sektoren som positiv så langt i år.

– Kombinert med få nye nybyggordre ser fremtidsutsiktene gunstige ut. Den siste fremgangen har vært støttet av nye prosjekter som har nådd kommersiell levedyktighet, samt av eksisterende prosjekter – som Golden Pass – som er tilbake på rett spor, fortsetter han.