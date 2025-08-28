Det belgiske rederiet CMB.TECHs lånefinansierte oppkjøp av John Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean Group kan få et rettslig etterspill.

En gruppe tidligere aksjonærer som skal representere 12,15 prosent av aksjene i Golden Ocean har nå fremmet krav om verdivurdering av aksjene i henhold til lovgivningen på Bermuda.

Etter gjennomføringen av fusjonen ble alle aksjer i Golden Ocean annullert og byttet mot aksjer i CMB.TECH. Aksjonærene som mener oppgjøret ikke reflekterer de underliggende verdier i Golden Ocean bestrider ikke gyldigheten av fusjonen, men vil ha et bedre oppgjør enn bytteforholdet i fusjonen.

Les også Fredriksen ser muligheter: – Attraktive shippingaksjer – Det kan være verdifullt med bensin på tanken når andre går tomme, sier John Fredriksen. Han mener rammevilkårene for shipping i Norge aldri har vært dårligere enn nå.

Fredriksen øker i verdens største John Fredriksen har kjøpt flere aksjer i Star Bulk Carriers hvor han nå eier 11,4 prosent og er største eier.

Golden Ocean: Regner med å bli i Oslo Golden Ocean-sjefen regner med at selskapet også etter fusjonen med CMB.TECH vil ha et sterkt fotfeste i Oslo.

CMB.TECH fastholder på sin side at Golden Ocean-aksjonærene ble tilbudt virkelig verdi ved sammenslåingen og vil ifølge kvartalsrapporten torsdag «behandle disse kravene på passende måte».

Bytteforholdet på 0,95 CMB.TECH-aksje pr. Golden Ocean-aksje var basert på en verdijustert egenkapital på 14,49 dollar, tilsvarende vel 150 kroner, pr. aksje i Golden Ocean Group og 15,23 dollar i CMB.TECH.

Midt på dagen torsdag ble CMB.TECH-aksjen omsatt for 83,20 kroner på Oslo Børs. Det verdsetter selskapet til 26,3 milliarder kroner. På børsen i Brussel er aksjen det siste året ned 51,3 prosent til 7,09 euro.

Fredriksen solgte seg helt ut av rederiet i begynnelsen av mars. Han kvittet seg med sin post på 40,8 prosent til 14,49 dollar pr. aksje, som basert på dollarkursen da var en budpremie på 44 prosent over sluttkursen på børs den dagen handelen skjedde. CMB.TECH lånefinansierte hele kjøpesummen.

Låneeksplosjon

Etter Golden Ocean-fusjonen i andre kvartal rapporterer CMB.TECH et negativt resultat etter skyhøye finanskostnader.

Det Antwerpen-baserte rederiet fikk et resultat før skatt på minus tre millioner dollar i andre kvartal, mot positive 189 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Les også Golden Ocean overtas av CMB: - Neppe veldig god prising Golden Ocean stiger på nyheten om at rederiet slås sammen med CMB.TECH. Paretos analysesjef tror ikke på god prising med det første.

Golden Ocean og CMB.TECH vil fusjonere Golden Ocean og CMB.TECH vil fusjonere bare to måneder etter Fredriksen-salg.

CMB nær full kontroll i - Golden Ocean rett ned Belgiske CMB.TECH passerer straks en eierandel på 50 prosent i Golden Ocean Group. På børsen raser aksjen.

Finanskostnadene eksploderer til 118 millioner dollar i kvartalet etter de store aksjekjøpene i Golden Ocean Group, fra 31 millioner dollar i fjor.



Det betyr at 29,5 prosent av de totale driftsinntektene i tremånedersperioden april-juni medgikk til å dekke netto finanskostnader.