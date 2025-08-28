Det belgiske rederiet CMB.TECHs lånefinansierte oppkjøp av John Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean Group kan få et rettslig etterspill.
En gruppe tidligere aksjonærer som skal representere 12,15 prosent av aksjene i Golden Ocean har nå fremmet krav om verdivurdering av aksjene i henhold til lovgivningen på Bermuda.
Etter gjennomføringen av fusjonen ble alle aksjer i Golden Ocean annullert og byttet mot aksjer i CMB.TECH. Aksjonærene som mener oppgjøret ikke reflekterer de underliggende verdier i Golden Ocean bestrider ikke gyldigheten av fusjonen, men vil ha et bedre oppgjør enn bytteforholdet i fusjonen.
CMB.TECH fastholder på sin side at Golden Ocean-aksjonærene ble tilbudt virkelig verdi ved sammenslåingen og vil ifølge kvartalsrapporten torsdag «behandle disse kravene på passende måte».
Bytteforholdet på 0,95 CMB.TECH-aksje pr. Golden Ocean-aksje var basert på en verdijustert egenkapital på 14,49 dollar, tilsvarende vel 150 kroner, pr. aksje i Golden Ocean Group og 15,23 dollar i CMB.TECH.
Midt på dagen torsdag ble CMB.TECH-aksjen omsatt for 83,20 kroner på Oslo Børs. Det verdsetter selskapet til 26,3 milliarder kroner. På børsen i Brussel er aksjen det siste året ned 51,3 prosent til 7,09 euro.
Fredriksen solgte seg helt ut av rederiet i begynnelsen av mars. Han kvittet seg med sin post på 40,8 prosent til 14,49 dollar pr. aksje, som basert på dollarkursen da var en budpremie på 44 prosent over sluttkursen på børs den dagen handelen skjedde. CMB.TECH lånefinansierte hele kjøpesummen.
Låneeksplosjon
Etter Golden Ocean-fusjonen i andre kvartal rapporterer CMB.TECH et negativt resultat etter skyhøye finanskostnader.
Det Antwerpen-baserte rederiet fikk et resultat før skatt på minus tre millioner dollar i andre kvartal, mot positive 189 millioner dollar i samme kvartal i fjor.
Finanskostnadene eksploderer til 118 millioner dollar i kvartalet etter de store aksjekjøpene i Golden Ocean Group, fra 31 millioner dollar i fjor.
Det betyr at 29,5 prosent av de totale driftsinntektene i tremånedersperioden april-juni medgikk til å dekke netto finanskostnader.
CMB.TECHs lån har steget fra 2,4 til 5,3 milliarder dollar fra årsskiftet til utgangen av første halvår. Det vesentlige av dette er banklån.
Refinansierer
Overtagelsen av Fredriksens aksjepost ble finansiert med et brolån på inntil 1,4 milliarder dollar som en gruppe banker stilte til rådighet.
Dette lånet skulle i utgangspunktet tilbakebetales etter ni måneder, men kan forlenges med inntil ett år.
CMB.TECH-sjefen Alexander Saverys opplyste i slutten av april at brolånet var i ferd med å bli refinansiert.
Det skulle skje ved å øke opplåningen på Golden Ocean-flåten, hvor gjeldsgraden har ligget rundt 37 prosent, men nå øker til rundt 60 prosent.
Kjøpet av Fredriksens eierpost slo ned som en bombe da det ble kjent i begynnelsen av mars.
CMB.TECH
|(Mill. USD)
|2.kv./25
|2.kv./24
|Omsetning
|388
|252
|Finanskostnader
|−118
|−31
|Resultat før skatt
|−3
|189
Stor flåte
Etter at fusjonen med Golden Ocean ble gjennomført 20. august har det kombinerte selskapet en flåte på rundt 250 fartøyer, inkludert tørrbulk, råoljetankere, kjemikalietankere, containerskip, offshore vind- og havnefartøyer.
– Vi nådde en stor milepæl for selskapet med fusjonen med Golden Ocean. Den tilførte 89 tørrbulkskip til flåten. Vårt nybyggingsprogram fortsetter dessuten uforminsket med levering av åtte skip, sier Saverys.
Selskapets ordrereserve er på omlag 3 milliarder dollar, som ifølge ledelsen «støtter forutsigbare kontantstrømmer og aksjonæravkastning».
Likviditetsposisjonen er på vel 400 millioner dollar, inkludert tilgjengelige kontanter og kredittfasiliteter.
Betaler utbytte
I andre kvartal oppnådde selskapets VLCC-skip en gjennomsnittlig rate på 44.981 dollar. Hittil i tredje kvartal er 77 prosent av tilgjengelige lastedager sluttet på 32.056 dollar per dag.
Tørrlastflåten oppnådde en gjennomsnittlig rate på 23.081 dollar per dag i andre kvartal, mens 88 prosent av tredje kvartal er sluttet på 28.323 dollar pr dag.
For Golden Oceans newcastlemax/capesize-flåte ble det oppnådd en rate på 18.577 dollar per dag, mens kamsarmax/panamax-flåten fikk en rate på 10.552 dollar per dag.
Golden Ocean har sluttet 71 prosent av tredje kvartal for newcastlemax/capesize-flåten på 23.600 dollar per dag, mens 94 prosent av kamsarmax/panamax-flåten er sikret på 13.600 dollar per dag.
CMB.TECH erklærer et utbytte på 0,05 dollar per aksje etter andre kvartal.