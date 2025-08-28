Også i andre kvartal tapte børsnoterte Hunter på sine indekskontrakter om leie av to stortankskip i VLCC-klassen.

Med vel 11.600 dollar mindre i inntekter enn kostnader hver dag endte underskuddet på innbefraktningsavtalene på en drøy million dollar. I fjor tapte selskapet 11,9 millioner dollar.

Men omsider er timecharter-raten for moderne skip kommet opp på nivåer som overstiger det Hunter betaler i leie for sine skip.

Mens de ble tatt inn for 51.750 dollar pr. skip pr. dag, ligger inntjeningen nå 2.850 dollar høyere. Det kan ifølge Hunter indikere en tidlig start på høysesongen.

Stortanksatsingen i Hunter omfatter avtaler om tre års innbefraktning av «DHT Puma» og «Eagle Victoria».

Tror på sterk høst

– Ratene er for tiden betydelig over historiske gjennomsnitt for denne tiden av året, noe som indikerer sterke underliggende fundamentale forhold og muligens en tidlig start på høysesongen, skriver selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

Og i et stigende marked mener Hunter at indekscharter vil overgå spotcharter 100 prosent av tiden.

Robust oljeetterspørsel, produksjonsoverskudd, strengere sanksjonspress, reversering av OPEC+-kutt og økende atlantiske eksportvolumer bør legge grunnlaget for en sterk høst- og vintersesong, ifølge Hunter.

Det vises til at oljeetterspørselen har overgått konsensusforventningene og ventes å fortsette å vokse og at høye produksjonsoverskudd de neste 18 månedene bør føre til økende lagernivåer.

Dessuten har sterkere sanksjoner og tariffpress ført til at asiatiske og indiske raffinerier har begynt å omdirigere oljekjøp fra sanksjonerte markeder.

Det siste året er Hunter-aksjen ned 54 prosent til 88 øre, som gir en børsverdi på 118 millioner kroner.