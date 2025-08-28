Suezmax-rederiet Nordic American Tankers (NAT) oppnådde en snittinntjening på 26.880 dollar per skip per dag i andre kvartal, sammenlignet med 24.714 dollar i første kvartal. I første kvartal var det gevinsten på 9,5 millioner dollar ved salget av 160.000-tonneren Nordic Apollo som sørget for at det ble et overskudd på 4,2 millioner dollar i kvartalet. I andre kvartal endte resultatet på bunnlinjen på minus 0,9 millioner dollar. Også denne gangen ble resultatet dratt i været av en salgsgevinst på 7,1 millioner dollar ved salget av Nordic Apollo.

Kontantstrømmene i suezmax-rederiet er fortsatt svært solide, siden nødvendighetsratene for å drive skipene ligger på i underkant av 10.000 dollar per skip per dag.

Ifølge adm. direktør og styreleder Herbjørn Hansson i NAT er alt såre vel i suezmax-rederiet.

– NAT gjør det mye bedre enn folk flest er klar over. Vi ser det hver dag, sier han til Finansavisen.

Kjøper seg opp

Far og sønn Hansson, Herbjørn og Alexander, har begge kjøpt seg kraftig opp i NAT i 2025. Aller ivrigst har Alexander vært. Så langt i år har han kjøpt 1.350.000 aksjer i NAT, og den Monaco-baserte investoren eier nå 5.050.000 aksjer til en markedsverdi på rett i underkant av 158 millioner kroner.

Herbjørn Hansson har økt sin beholdning med ytterligere 400.000 aksjer i løpet av året. Han eier nå 4.950.000 aksjer i suezmax-rederiet til en markedsverdi på 154,5 millioner kroner.

Volatilt på børsen

NAT-aksjen gikk, i likhet med resten av verdens børsnoterte tankaksjer, på en skikkelig kræsj i vinter. Fra årsskiftet og frem til begynnelsen av april falt NAT-aksjen med over 45 prosent, mye på grunn av at forventningene hadde vært for høye sett i forhold til den faktiske inntjeningen.

I sommer har imidlertid tankmarkedet vært overraskende sprekt, og NAT-aksjen er opp i overkant av 35 prosent siden markedet snudde oppover igjen 4. april.

Nordic American Tankers har siden oppstarten tilbake i 1993 betalt ut utbytte til aksjonærene i 112 kvartaler på rad. For andre kvartal betaler rederiet ut et utbytte på 10 cent per aksje, sammenlignet med 7 cent per aksje i første kvartal.