Tankrally etter nye analyser: – Betydelig oppside

Produkttankrederiet Hafnia stiger 4–5 prosent på Oslo Børs torsdag etter en rekke positive analyser fra analytikerkorpset, samt en sprek kursutvikling i USA-handelen onsdag etter børsslutt i Oslo.

Onsdag la selskapet frem tall for andre kvartal som viste et overskudd på 75,3 millioner dollar av en omsetning på 563,1 millioner dollar. Aksjen endte omtrent uendret.

De største justeringene kommer fra Jefferies og Clarksons Securities, som hever kursmålene henholdsvis fra 60,82 til 70,58 kroner og fra 60 til 69 kroner.

Like før kl. 13.30 var Hafnia-aksjen opp 4,5 prosent til 62,38 kroner.

Hafnia Meglerhus Kursmål Anbefaling Jefferies USD 7 (6) Kjøp Pareto 70 (68) Kjøp DNB Carnegie 73 (69) Kjøp Arctic Securities 71 (66,80) Kjøp Clarksons 69 (60) Kjøp ABG 55 (56) Hold Sparebank 1 Markets 67 (67) Kjøp SEB 54 (54) Hold



Flåten til Hafnia hadde i snitt en rate på 24.452 dollar pr. dag i andre kvartal, opp fra 22.992 dollar i første kvartal. Selskapet opplyste at 75 prosent av dagene i tredje kvartal er booket til en snittrate på 25.395 dollar.

«Gitt det forbedrede inntjeningsbildet modellerer vi nå noe høyere snittrater enn det som er booket, og hever derfor vårt estimat for EPS i tredje kvartal til 0,17 dollar (fra tidligere 0,16 dollar) (...) Vi liker fortsatt produkttankere inn i andre halvår, ettersom raffineringsmarginene holder seg sterke, samtidig som både Opec+-produksjonen og raffineringsvolumene øker,» skriver Jefferies-analytiker Omar Nokta.

Clarksons-analytiker Frode Mørkedal skriver at Hafnias guiding overgikk forventningene, og at det ligger an til nok et solid kvartal.

«Verdsettelsesmessig nærmer Hafnia seg sin netto verdijusterte egenkapital (NAV) på 67 kroner pr. aksje, noe som innebærer den laveste NAV-rabatten siden i fjor høst. Med et fortsatt sterkt tankmarked ventet ut året, ser vi potensial for videre oppside i verdsettelsen,» skriver Clarksons.

Senker kursmålet

Av de ti meglerhusene som dekker Hafnia, ifølge Bloomberg, er det kun SEB og ABG som opererer med hold, og ingen med selg.

ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugen nedjusterer sitt kursmål fra 56 til 55 kroner etter rapporten.

«Vi hever estimerte driftskostnader, hovedsakelig administrative kostnader og kostnader knyttet til innleide skip (...) Vi mener fortsatt at en NAV-rabatt er berettiget, gitt risikoen for et svekket marked dersom sanksjonene mot Russland oppheves og transitten gjennom Rødehavet gjenopptas,» skriver ABG.

Bull

DNB Carnegie hever sitt kursmål fra 69 til 73 kroner, og gjentar kjøp.

«Vi ser en oppløftende, kortsiktig utsikt for tankmarkedet, med økt Opec+-eksport som ventes å styrke det underliggende markedet inn i høysesongen. Ratene viser allerede styrke, med solide tredjekvartalsbookinger fra Hafnia, og MR-rater som nå skyter i været i Atlanterhavet – noe som indikerer betydelig oppside i forhold til meglerhusenes estimater. Ettersom både verdier og estimater er på vei opp, hever vi kursmålet til 73 kroner (tidligere 69) og gjentar kjøpsanbefalingen,» skriver analytiker Jørgen Lian.