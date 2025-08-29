Svakere enn ventet fra Frontline

Analytikerne ventet ifølge estimater hentet inn av Bloomberg et resultat etter skatt på 99 millioner dollar. Fasiten viste et resultat på 77,5 millioner dollar.

Resultatet var 44 millioner dollar bedre enn i 1. kvartal, da tankkjempen fikk et resultat etter skatt på 33,5 millioner dollar. I 2. kvartal i fjor satt Frontline igjen med et overskudd på bunnlinjen på hele 187,6 millioner dollar.

– 2. kvartal i 2025 viste seg å være volatilt, med økende uro i Midtøsten som påvirket aktivitetsnivået i tankmarkedet. Selv om OPEC fortsatte sin strategi med å redusere frivillige produksjonskutt, har disse reverseringene så langt bare gitt beskjedne økninger i eksporten, sier konsernsjef Lars Barstad i Frontline.



Kvartalsutbyttet endte på 0,36 dollar pr. aksje, som var opp fra 0,18 dollar i 1. kvartal.

Frontline, som både har skip i spot- og t/c-markedet, endte opp med en snittinntjening på 43.100 dollar dagen for VLCC-ene, mens suezmax-ene og produkttankerne tjente henholdsvis 38.900 og 29.300 dollar dagen.

Inntjeningen i tankmarkedet tok seg betydelig opp i sommer og ratene for moderne VLCC-tonnasje med scrubbere er nå opp i nærmere 60.000 dollar, mens ratene i suezmax- og produkttankmarkedet ligger på henholdsvis 50.000 og 34.000 dollar dagen.

Opptur på børsen

Shipping har gått som en kule på børsen de seneste månedene og Frontline er blant aksjene som har fått et skikkelig løft. Aksjen er opp i overkant av 55 prosent siden sektoren snudde oppover igjen den 4. april.

Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen påpekte overfor Finansavisen tidligere denne uken at både rater og underliggende marked ser veldig oppmuntrende ut, i motsetning til for et år siden.

– Vi kommer til å ende august med både VLCC og suezmax på omtrent det dobbelte av 2024-nivåene, og går inn i en høst med svært sterke raffinerimarginer, fortsatt mye flåtefriksjoner – og faktisk lavere forventninger. Dersom Opec+ holder seg til strategien sin, er det vanskelig å ikke se for seg veldig høye rater i løpet av fjerde kvartal, og dermed ytterligere oppside både på estimater og aksjekurs i Frontline, sa han.

Saken oppdateres