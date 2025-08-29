Frontline-sjefen: Vanskelig å regne seg frem til stor nedside

Frontline-aksjen har steget med rundt 55 prosent i løpet av de seneste fem månedene.

– Aksjemarkedet priser tradisjonelt inn forventninger et par kvartaler frem i tid. Med dagens lave flåtevekst og høye snittalder, stort internasjonalt fokus på å straffehandel i sanksjonert olje, i tillegg til x-faktorene rundt Russland og Iran, er det vanskelig å regne seg frem til stor nedside for tanksektoren. Det vi ser i ratebildet i dag lover godt for fjerde kvartal og investorer ser ut til å gradvis prise dette inn, sier Lars Barstad, adm. direktør i Frontline.

Barstad påpeker at Opecs reversering av frivillige produksjonskutt enn så lenge ikke har betydd mye for oljeeksporten, da spesielt Midtøsten konsumerer mye olje i sommervarmen.

– Utover høsten, når det blir kjøligere, er det forventet at Opec-eksporten vil reflektere produksjonsøkningen i større grad. Det er gode nyheter for tankmarkedet, men hvor langt dette bringer oss ratemessig er umulig å spå. Global oljeeksport er forventet opp nær tre millioner fat pr. dag i forhold til fjerde kvartal i fjor. Det er mye, sier Frontline-sjefen.

Svakere enn ventet

Resultatet på bunnlinjen i andre kvartal på 77,5 millioner dollar var rundt 20 millioner dollar svakere enn ventet. Analytikere må ifølge Barstad lene seg på tankindekser justert for Frontline-flåten og utfordringen er at volumer, som kan sluttes i markedet på de forskjellige ratenivåene, sjelden er jevnt fordelt.

– Sent i juni, da indeksene for VLCC gikk over 70.000 dollar pr. dag kortsiktig, var det kanskje fem–seks skip globalt som faktisk oppnådde de ratene. Et glidende snitt tar dessverre litt lengre tid å manifestere seg på flåtebasis, men den gradvise økningen i rater vi ser nå er i så måte mye sunnere, sier han.

RATEOPPTUR: VLCC-ratene har steget kraftig i sommer og nærmer seg nå 60.000 dollar dagen. Foto: Hyundai Heavy Industries

Økt konvensjonell eksport

I sommer har det vært en oppgang både i VLCC- og suezmaxinntjeningen.

– Ikke-sanksjonert oljeeksport er opp 2 til 2,5 millioner fat per dag i forhold til samme tid i fjor. Det betyr mye når konvensjonell oljeeksport er på rundt 36 millioner fat per dag totalt, sier Barstad.

I tillegg er arbitrasjen for råolje fra USA åpen mot Asia, noe som gir lengre tonn-mil.

– Man må huske at flåteveksten for konvensjonell og ikke-sanksjonert tank har vært negativ de siste to–tre årene. Nå er den konvensjonelle oljeeksporten tilbake til 2023-nivåer etter sterk eksportvekst fra Brasil og Guyana, solid eksport fra USA samt starten på reversering av Opec-kutt.