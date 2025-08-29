– Frontline hadde svakere inntjening på skipene enn sine nærmeste konkurrenter, og de underpresterte til og med sammenlignet med tørrlastrederiet CMB Tech. – Det er skuffende når rederiet har sikret seg de mest innbringende skipene i Euronav-transaksjonen, sier DNB Carnegie-analytiker Jørgen Lian.

Han får følge av Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie og Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen.

– Hovedårsaken til det relativt svake resultatet var lavere rateoppnåelse enn forventet. Vi visste at det var risiko knyttet til tallene, da konkurrenter har levert et svært spredt bilde på rateoppnåelse gjennom kvartalet, sier Barth Skeie.

– Det var en skuffende rapport fra Frontline i morges, med en justert fortjeneste pr. aksje på 0,36 dollar, som var 9 prosent under konsensus og 14 prosent under Paretos estimater, skriver Eirik Haavaldsen i en Frontline-oppdatering.

Svak guiding

Analytikerne er heller ikke imponert over guidingen for 3. kvartal.

– Viktigst av alt er deres VLCC-guiding for 3. kvartal også skuffende. 82 prosent av VLCC-dagene er booket til 38.700 dollar pr. dag, og med deres ballastregnskap vil gjennomsnittet for hele kvartalet ende opp enda lavere, skriver Haavaldsen.

– Når utsiktene for 3. kvartal heller ikke blir all verden når man hensyntar ballastdager uten inntjening mot slutten av kvartalet, så sitter man igjen med inntrykket av en svak kvartalsrapport, sier Jørgen Lian.

Positiv til aksjen

Lian er imidlertid likevel positiv til Frontline-aksjen.

– Frontline er og blir en bra eksponering mot noe vi venter vil være et sterkt tankmarked fremover. 3. kvartal er det sesongmessige bunnpunktet, og nå blir fokus på hvor ratene beveger seg inn mot vinteren.

Kristoffer Barth Skeie påpeker at det ikke har vært forventningene til 2. kvartalsresultatet som har dratt Frontline-aksjen i været i sommer.

– Oppgangen skyldes i all hovedsak et bakteppe med økte volum fra Opec+ og risiko for et oversupplert oljemarked, som pleier å gi et sterkt ratebilde historisk. Vi blir ikke overrasket hvis aksjen faller fra start fredag, men kvartalsrapporten endrer ikke utsiktene, og vi ville heller kjøpt på svakhet, sier han.