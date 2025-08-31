Tidligere i år lanserte Trump-administrasjonen et forslag om omfattende havneavgifter for skip med kinesisk tilknytning i et forsøk på å fremme egen verftsindustri.

Ifølge Financial Times (FT) ser flere rederier etter alternativ finansiering for å unngå amerikanske havneavgifter, som etter planen skal tre i kraft i oktober.

Spesifikt ser rederiene etter alternativer til typiske salgs- og tilbakeleieavtaler som dominerer mye av dagens finansiering fra kinesiske låneinstitusjoner, og utgjør i dag om lag 100 milliarder dollar.

Med de nye reglene vil avgiftene for de fleste kinesiskeide skip beløpe seg til 50 dollar pr. nettotonn, og vil stige til rundt 140 dollar over de neste to årene fra april.

Avgiften innebærer at selv relativt små containerskip på 20.000 nettotonn vil måtte betale 1 million dollar i avgifter pr. havneanløp, som vil øke til rundt 2,8 millioner dollar.

For et VLCC-skip med rundt 100.000 nettotonn blir avgiften på 5 millioner dollar, opp til 14 millioner dollar.

James Lightbourn i New York-baserte Cavalier Shipping uttaler til FT at selv om det nye regelverket ikke er ferdigstilt, fører det til store endringer i markedet for skipsfinansiering.

Han trekker frem at enkelte kinesiske leasingstrukturer er blitt problematiske for skipseiere som ellers ikke ville vært omfattet av det nye regelverket.

«Vi har sett at skipseiere velger å refinansiere kinesiske leasingavtaler førtidig», sier han.

En sjef ved et shippingselskap sier til avisen at de har avsluttet flere kinesiske leasingavtaler.

«Vi mener det er en tydelig risiko for at leasingavtalene vil innebære at skipene blir ansett som kinesiskeide», sier han.

Det er i tillegg foreslått en egen havneavgift for skip bygget ved kinesiske verft. Denne er foreslått til 18 dollar pr. nettotonn, og vil øke til 33 dollar. Selskaper som omfattes av begge avgifter skal kun betale avgiften knyttet til eierskap.